Міністерство закордонних справ України направить ноту польському уряду через затримання чемпіона Олександра Усика у Кракові 17 вересня, повідомив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Затримання чемпіона Олександра Усика в Польщі − що відомо 

"Наший Генконсул повідомив мені деталі. Ми вважаємо такі дії непропорційними та неприпустимими щодо нашого чемпіона і надішлемо відповідну ноту польській стороні", − наголосив Сибіга.

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Він координував дії українських дипломатів, перебуваючи на кордоні України та Румунії, куди прямував із першим закордонним візитом як очільник МЗС.

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Президент України Володимир Зеленський висловив обурення таким ставленням до українського спортсмена.

"Щойно мені повідомили, що все вже добре, нашого чемпіона відпустили й більше його ніхто не затримує", − додав Зеленський у дописі в  Телеграм близько 00:05.

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На думку міністерки закордонних справ Німеччини, варто надавати допомогу Україні, аби війна не охопила сусідню країну.

Коментар Усика про затримання у Кракові

"Друзі, все добре. Сталося непорозуміння, яке швидко вирішилося. Дякую всім, хто хвилювався. Дякую українським дипломатам за підтримку. І респект польським правоохоронцям, які виконують свої обов'язки, попри зріст, вагу, розмах рук і регалії", − зауважив Усик. 

Фото: скріншот сторіз сторінки Олександра Усика в соцмережі Instаgrаm

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Після повернення в Україну чемпіон світу з боксу Олександр Усик разом із дружиною Катериною відвідав відновлений будинок в Ірпені, а також оглянув лікарню "Охматдит".

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