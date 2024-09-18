На думку міністерки закордонних справ Німеччини, варто надавати допомогу Україні, аби війна не охопила сусідню країну.

"Щойно мені повідомили, що все вже добре, нашого чемпіона відпустили й більше його ніхто не затримує", − додав Зеленський у дописі в Телеграм близько 00:05.

Він координував дії українських дипломатів, перебуваючи на кордоні України та Румунії, куди прямував із першим закордонним візитом як очільник МЗС.

"Наший Генконсул повідомив мені деталі. Ми вважаємо такі дії непропорційними та неприпустимими щодо нашого чемпіона і надішлемо відповідну ноту польській стороні", − наголосив Сибіга.

Міністерство закордонних справ України направить ноту польському уряду через затримання чемпіона Олександра Усика у Кракові 17 вересня, повідомив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За дорученням @ZelenskyyUA ми негайно відреагували на затримання Олександра Усика в Кракові та сприяли його звільненню. Деталі мені повідомив наш Генконсул. Ми вважаємо такі дії непропорційними та неприпустимими щодо нашого чемпіона і надішлемо відповідну ноту польській стороні. pic.twitter.com/Tfi6SaJ7yC

Коментар Усика про затримання у Кракові

"Друзі, все добре. Сталося непорозуміння, яке швидко вирішилося. Дякую всім, хто хвилювався. Дякую українським дипломатам за підтримку. І респект польським правоохоронцям, які виконують свої обов'язки, попри зріст, вагу, розмах рук і регалії", − зауважив Усик.

Фото: скріншот сторіз сторінки Олександра Усика в соцмережі Instаgrаm

Advertisement

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик відвідав дитячу лікарню "Охматдит"

Після повернення в Україну чемпіон світу з боксу Олександр Усик разом із дружиною Катериною відвідав відновлений будинок в Ірпені, а також оглянув лікарню "Охматдит".

Усик приїхав до Ірпеня, щоб побачити будинок 14-Г на вулиці Лисенка, на відбудову якого зібрав 12 мільйонів гривень (з них 8 мільйонів одразу вніс сам, решту зібрали з допомогою донорів UNITED24).