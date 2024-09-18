Українські виробники безпілотних систем вперше зможуть брати участь у тендерах, організованих Коаліцією дронів в межах Контактної групи з питань оборони України формату Рамштайн.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Тендери Коаліції дронів − що треба знати

Наразі це перша можливість для участі українських компаній.

Виробники мають зареєструватися на сайті міноборони Великої Британії та подати заявки. Пропозиції на FPV-дрони приймаються до 14 жовтня, а на дрони-перехоплювачі − до 11 листопада.

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Заявки розглянуть члени Коаліції, після чого оберуть переможців, які отримають замовлення на виробництво БпЛА для подальшого тестування та оцінки.

Якщо результати тестувань виявляться успішними, відбудеться масштабне замовлення FPV-дронів компаніям-переможцям.

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"Мета цієї коаліції − забезпечити промислове виробництво FPV-дронів, щоб створити технологічну перевагу над ворогом на довгострокову перспективу. Важливо не лише масштабувати виробництво на Заході, але й підтримати українські компанії, які здатні виробляти таку техніку", − пояснила Черногоренко.

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Саме тому, за її словами, Україна вперше залучає вітчизняних виробників до участі в таких тендерах.

Що таке Коаліція дронів

17 лютого в межах Контактної групи з питань оборони України офіційно запрацювала "Коаліція дронів". 

Крім Латвії, Великої Британії та України до Коаліції приєдналися Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди. Велика Британія та Латвія очолили коаліцію з надання Україні безпілотників.

Також у межах саміту НАТО Нідерланди внесли 20 мільйонів євро до спільного фонду Коаліції дронів.

17 червня Латвія надала ЗСУ першу партію безпілотників, закуплених у межах коаліції.

А 13 серпня міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив про передачу Україні нового пакета безпілотників латвійського виробництва.

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"Близько 500 безпілотників латвійського виробництва надаватимуть підтримку українцям у виконанні різноманітних бойових завдань", – пояснив Спрудс.

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