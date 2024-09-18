Ми живемо в часи, коли кожному з нас доводиться активно комунікувати з оточуючими. Але без дотримання певних рамок та норм наша взаємодія ризикує перетворитися на хаос. Аби будь-який бізнес міг розвиватися та надавати клієнтам якісні послуги, необхідно дотримуватися чітких правил, що базуються на певних моральних принципах.

Що таке професійна етика

Професійна етика — це сукупність правил поведінки та моральних принципів спеціалістів у різних сферах людської діяльності. Це певні закони, які корегують поведінку співробітника на його робочому місці.

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Професійна етика — це правила поведінки, які необхідно вивчити та потім їх дотримуватися. Це ніби інструкція по комунікації та взаємодії з іншими.

Правильне застосування такої інструкції є корисним і навіть може приносити задоволення. А от неправильне, навпаки, може призвести до погіршення атмосфери в колективі.

Професійна етика допомагає організувати та побудувати певний шлях для досягнення мети. Адже саме вона допомагає реалізувати принципи та цінності, забезпечувати належну якість товарів та послуг у відповідності до норм та стандартів.

Професійна етика — це сукупність правил поведінки та моральних принципів. Фото: http://mediaunion.eu/ua

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На чому базується професійна етика

Усі працівники, незалежно від галузі, мають дотримуватися певних стандартів. Ці стандарти можуть варіюватися залежно від компанії та сфери діяльності, проте є загальні принципи, актуальні для кожної професії.

Професійна поведінка. Поведінка робітника в службових ситуаціях (обставинах) та на робочому місці. Тобто, як взаємодіє людина зі співробітниками та керівництвом. Сюди входить манера спілкування, дотримання правил компанії, виконання обов’язків та командна робота.

Професійна компетентність. Характеристика ділових і особистісних якостей працівника, які допомагають ефективно та якісно виконувати роботу. Це наявність знань, досвіду, умінь, навичок, необхідних для того, аби надавати якісні послуги. Спроможність ефективно та результативно діяти.

Конфіденційність. Захист інформації, яка потрапляє до компанії/працівника в процесі роботи та не підлягає розголошенню. Захист від подальшого її розповсюдження.

Об’єктивність. Вміння професійно оцінювати ситуацію, проблему чи людину без зайвих емоцій, викривлення інформації чи хабарів. Рішення ґрунтуються на фактах та доказах.

Чесність. Уникнення незаконних дій проти компанії, працівників та споживачів.

Відповідальність. Взяти на себе обов’язки, відповідати за свої вчинки, справу чи певний обсяг роботи. Відповідати за наслідки своєї роботи, навіть якщо вони негативні.

Старанність. Належна ретельність та сумлінність у виконанні своєї роботи. Добросовісне виконання професійних обов’язків.

Усі працівники не залежно від галузі роботи мають дотримуватися певних стандартів. Фото: kartinki.pibig.info

Професійна етика у різних сферах

Професійна етика має велике значення насамперед для представників тих професій, в яких надавач послуги безпосередньо взаємодіє із споживачем. Адже такі працівники мають володіти не лише відповідними професійними якостями, але й якостями моральними. Тож упродовж десятиліть сформувалися загальні правила професійної етики для конкретних професій. Зокрема й правила міжнародні.

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Медицина. Всім відомо про клятву Гіппократа, в якій сформульовані основні морально-етичні принципи діяльності лікаря. Це низка правил, які передбачають відповідальність лікаря перед пацієнтами та іншими медиками. У клятві сказано, що лікар має надавати допомогу незалежно від особистих переконань та вподобань, відповідно до належних стандартів.

Юриспруденція. Існує юридична, суддівська та адвокатська етика. Це певні правила, прописані для представників цих професій. Всі ці підвиди юридичної етики мають багато спільного, проте кожен має й свою специфіку. В залежності від того, яку сторону представляє юрист у судовому чи іншому юридичному процесі. Базовими принципами юридичної діяльності є повага до клієнта та інших учасників процесу, чесність, об’єктивність та конфіденційність.

Педагогіка. Існує педагогічна етика викладачів та науковців. Позаяк викладач часто контактує з іншими викладачами, студентами та їхніми батьками, під час спілкування із представниками кожної категорії педагог має дотримуватися певних правил та норм поведінки.

Військова справа. Правила ведення воєнних дій під час збройних конфліктів визначені у Женевських конвенціях.

Журналістська. Йдеться про набір принципів та норм, яких мають дотримуватися ті, хто публікує інформацію. Серед таких принципів правдивість, неупередженість, повага до гідності людини та ґрунтовність. Цих принципів і правил повинні дотримуватися не лише професійні журналісти, а й усі ті, хто публікує повідомлення в масмедіа.

Бізнес. Майже всі сфери нашого життя можна підвести під один знаменник — бізнес. Тож тут необхідні загальні норми та правила, як вести бізнес, та за які межі не можна виходити. Включають більш розгорнуті питання щодо ставлення до суспільства (споживачів), дотримання законів та екологічності.

Дотримання працівниками базових етичних норм та правил значною мірою залежить від керівництва компаній. Адже коли керівники дотримуються норм професійної етики, то й підлеглі зазвичай не схильні їх порушувати.

Необхідні мати не лише професійні якості, але й моральні. Фото: moyaosvita.com.ua

У сучасному суспільстві з його постійною взаємодією між людьми як офлайн, так і онлайн особливо необхідно дотримуватися етичних норм. Коли кожен буде знати та, головне, дотримуватись правил етичної поведінки, непорозумінь між людьми стане менше.

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Звичайно, бувають випадки, коли працівники порушують норми професійної етики, проте це радше винятки, ніж правило.

Необхідно починати із себе, неухильно дотримуватися професійної етики та розвиватися як професіонал. І з тим розвивати свою компанію, сприяючи її успішності на ринку.