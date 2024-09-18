Служба безпеки України повідомила про затримання агента Федеральної служби безпеки Росії на Донеччині, який допомагав ворогові готувати повітряні удари по місцях дислокації ЗСУ на Покровському напрямку.

СБУ затримала зрадника, якому ФСБ обіцяла 1 млн рублів за координати позицій ЗСУ

Росіяни дистанційно завербували українського військового, який служить у бригаді, що захищає Покровськ.

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За підривну діяльність російська спецслужба пообіцяла йому 1 млн рублів, але цієї суми він так і не отримав, оскільки винагороду ФСБ використовувала лише як мотивацію для вербування.

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За вказівкою ворожого спецслужбіста український військовий мав надати дані про організаційно-штатну структуру та особовий склад бригади ЗСУ, в якій той проходив службу. Ці дані були потрібні Росії для нових вербувань і отримання розвідданих про оборону міста.

Яке покарання загрожує зраднику, якому ФСБ обіцяла 1 млн рублів за координати позицій ЗСУ

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зраднику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ схопила агента РФ, який шпигував за мобільними групами ППО та бригадою "Лють"

Раніше Служба безпеки України повідомляла про затримання в Одесі агента російських спецслужб, який готував координати для чергової низки ракетно-дронових ударів по місту.

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Він регулярно обходив місто й приховано фотографував військові об’єкти, а для передачі розвідданих зрадник використовував електронну пошту.

13 вересня СБУ та Національна поліція повідомила про затримання ще чотирьох зловмисників, які на замовлення російських спецслужб вчиняли підпали на Одещині.