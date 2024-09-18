За 2024 рік українці, які працюють у Литві, сплатили 65,2 млн євро податків, пише LRT із посиланням на Міністерство соціального захисту та праці Литви.

Скільки податків сплатили Українці в Литві за 2024 рік

З початку повномасштабної війни українські біженці сплатили до бюджету країни 205 млн євро: 45 млн за 2022 рік і 95 млн за 2023 рік.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За даними LRT, наразі в Литві за трудовими договорами працюють 33,9 тис. українців, працевлаштованих від початку війни. Служба зайнятості пропонує їм майже 2 тис. робочих місць.

Advertisement

10,5 тис. українців працюють у Вільнюсі, 4,8 тис. − у Клайпеді, 4,2 тис. − у Каунасі, 2,3 тис. у Шяуляї. Більшість працює у транспортно-складських, виробничих і будівельних компаніях, а також у готельному секторі та громадському харчуванні.

Майже 3 тис. працюють на висококваліфікованих посадах, водночас низькокваліфіковані та некваліфіковані робочі місця мають близько 6,1 тис., або 18,1% українців.

Більше по темі Молдова буде наступною, якщо Україна впаде - Бербок про цілі Росії На думку міністерки закордонних справ Німеччини, варто надавати допомогу Україні, аби війна не охопила сусідню країну.

Щомісячна зарплатня українців у Литві варіюється від мінімальної, тобто 708.42 євро на місяць після податків, до майже 2 тис. євро.

Уряд Литви продовжив тимчасовий захист українських біженців іще на рік

21 серпня литовський уряд ухвалив рішення про продовження тимчасового захисту для українських біженців до 2026 року.

Advertisement

Посвідки на проживання діють до 4 березня 2025 року, але їх продовжили до 4 березня 2026 року.

Рішення про продовження знизить адміністративне навантаження на фізичних осіб і співробітників Департаменту міграції та полегшить процес заміни посвідок на проживання.

25 червня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту українських біженців до 4 березня 2026 року.