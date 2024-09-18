Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнити клопотання про оголошення в міжнародний розшук народного депутата від "Слуги народу" і стягнення в дохід держави 15 млн грн його застави.

Про це повідомила пресслужба САП.

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Нардеп Одарченко не з'явився на засіданні суду

Андрій Одарченко, який є обвинуваченим у справі підкупу колишнього очільника Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму, не з’явився до ВАКС, де розглядається його справа.

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«Про причини неявки нардеп суд та прокурора не повідомив. Захисники обвинуваченого також не змогли повідомити суду про місце перебування їхнього підзахисного та наголошують на відсутності зв’язку з ним.

Зважаючи на це, прокурор у суді ініціював питання щодо стягнення в дохід держави застави, визначеної як запобіжний захід депутату, накладення на нього грошового стягнення, а також щодо оголошення його в розшук», - йдеться у повідомленні САП.

Більше по темі Ексголові Верховного суду Князєву продовжили запобіжний захід Суд продовжив строк дії заходу до 9 листопада 2024 року.

Суд ухвалив застосувати привід до обвинуваченого народного депутата на наступне судове засідання, яке призначено на 19 вересня 2024 року на 08:00.

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Справа Одарченка - що відомо

21 листопада 2023 року САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу Одарченку, який намагався підкупити голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма.

Нардеп хотів, щоб з фонду ліквідації наслідків російської агресії виділили кошти на ремонт будівель університету, в якому Одарченко обіймав посаду ректора.

22 листопада 2023 року за клопотанням прокурора САП слідчий суддя ВАКС застосував до нардепа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 15 млн грн застави.

У зв’язку із внесенням застави на Одарсенка покладено відповідні процесуальні обов’язки, серед яких здати свої паспорти для виїзду за кордон та носити електронний засіб контролю.

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В подальшому за клопотанням прокурора обов’язки судом неодноразово продовжувались.