Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що обмежено придатних до військової служби осіб віком від 18 до 25 років припинять мобілізовувати.

Про це він заявив під час брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

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У ВРУ провели закриту нараду щодо мобілізації

Стефанчук зазначив, що Верховна Рада провела закриту нараду з військовими щодо мобілізації осіб до 25 років.

«Насамперед Збройні Сили не будуть мобілізувати таких осіб від 18 до 25 років. Це буде викладено в наказі Міноборони, який вони обіцяли видати до кінця цього тижня», – поінформував очільник парламенту.

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Водночас осіб, які раніше були мобілізовані, не будуть відправляти на штурмові дії чи інші операції, що пов’язані з підвищеним ризиком для життя та здоров’я.

Він наголосив, що також будуть напрацьовані законодавчі зміни для ротації та заміни вже мобілізованих з метою збереження боєздатності.

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«Домовилися в цей період, який в нас буде між цим засіданням і наступним, зібратися разом і подумати, який законодавчий механізм ми можемо зробити для того, щоб забезпечити ротацію цих осіб, і яка відстрочка у цьому законі буде введена, щоб вона була достатня для того, аби вивезти осіб, які вже були мобілізовані, а на їх місце завезти інших навчених осіб, які відповідають вимогам закону про мобілізацію. Це покроковий план, щодо якого ми домовилися з військовими», – додав Стефанчук.

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Рада підтримала за основу законопроект щодо звільнення від мобілізації українців до 25 років

3 вересня депутати Верховної Ради України у першому читанні підтримали законопроєкт №11379-д, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що законопроєкт забороняє мобілізацію чоловіків від 18 до 25 років, які до змін в мобілізаційному законодавстві мали статус "обмежено придатних".

Водночас тих, хто підпадає під цю категорію і кого вже встигли мобілізувати, дозволяє звільнити в запас.