На тимчасово окупованих територіях України російські окупаційні адміністрації стикається з гострим дефіцитом професійних кадрів. 

Українці масово відмовляються працювати на посадах, які їм пропонують російські окупанти, повідомляють у держпроєкті "Хочу к своим".

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Кадрові проблеми Росії на окупованих територіях України - що відомо

Видання Херсон online писало, що окупаційна адміністрація Херсонської області має суттєві проблеми з кваліфікованим персоналом.

У медіа посилаються на пост так званого “очільника” незаконної адміністрації Нової Каховки Віталія Гури.

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«Кожен охочий влаштуватись на муніципальну службу проходить суворий відбір, перший етап якого – особиста співбесіда. Ми з’ясовуємо, чим людина займалась раніше, над чим хоче трудитись зараз і які навички має потенційний співробітник», - зазначив Гура.

Однак журналісти виявили, що це брехня, оскільки на службу у місцеву окупаційну адміністрацію беруть всіх прихильників її керівника.

Проте це не вирішує кадрових проблем на окупованій території. 

На Херсонщині вони шукають спеціалістів майже всіх рівнів кваліфікації і досвіду - від начальника фінансового відділу до спеціалістів у справах мобілізації. 

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Не допомагають навіть обіцянки високої зарплатні та особливих умов.

Також на території тимчасово окупованої Запорізької області є значний дефіцит фахівців майже у всіх органах незаконної влади: комунальних закладах, правоохоронних органах, закладах охорони здоров’я, освіти та багатьох інших.

Фото: держпроєкт "Хочу к своим"/Telegram
Фото: держпроєкт "Хочу к своим"/Telegram

Російська окупаційна влада активно створює розгалужену систему розповсюдження пропаганди.

Тому для медіа потрібні спеціалісти: редактори, відеографи, копірайтери, щоб створювати “красиву картинку” у місцевих медіа та впливати на свідомість жителів регіону.

Також росіяни намагаються сформувати екстрені і медичні служби, які лікуватимуть не тільки цивільних, але і російських військових.

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Проте, судячи з кількості актуальних оголошень на сайтах пошуку роботи – жителі тимчасово окупованих територій не поспішають масово співпрацювати з росіянами.

Така тенденція спостерігається в усіх сферах зайнятості: від управлінських позицій в окупаційних адміністраціях до ЖКГ.

Однак є приклади українських громадян, які все ж зголосилися на такі вакансії. З ними можна ознайомитися на сайті державного проєкту “Хочу к своим”.

Фото: держпроєкт "Хочу к своим"/Telegram
Фото: держпроєкт "Хочу к своим"/Telegram
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