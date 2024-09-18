На тимчасово окупованих територіях України російські окупаційні адміністрації стикається з гострим дефіцитом професійних кадрів.
Українці масово відмовляються працювати на посадах, які їм пропонують російські окупанти, повідомляють у держпроєкті "Хочу к своим".
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Кадрові проблеми Росії на окупованих територіях України - що відомо
Видання Херсон online писало, що окупаційна адміністрація Херсонської області має суттєві проблеми з кваліфікованим персоналом.
У медіа посилаються на пост так званого “очільника” незаконної адміністрації Нової Каховки Віталія Гури.
«Кожен охочий влаштуватись на муніципальну службу проходить суворий відбір, перший етап якого – особиста співбесіда. Ми з’ясовуємо, чим людина займалась раніше, над чим хоче трудитись зараз і які навички має потенційний співробітник», - зазначив Гура.
Однак журналісти виявили, що це брехня, оскільки на службу у місцеву окупаційну адміністрацію беруть всіх прихильників її керівника.
Проте це не вирішує кадрових проблем на окупованій території.
На Херсонщині вони шукають спеціалістів майже всіх рівнів кваліфікації і досвіду - від начальника фінансового відділу до спеціалістів у справах мобілізації.
Не допомагають навіть обіцянки високої зарплатні та особливих умов.
Також на території тимчасово окупованої Запорізької області є значний дефіцит фахівців майже у всіх органах незаконної влади: комунальних закладах, правоохоронних органах, закладах охорони здоров’я, освіти та багатьох інших.
Російська окупаційна влада активно створює розгалужену систему розповсюдження пропаганди.
Тому для медіа потрібні спеціалісти: редактори, відеографи, копірайтери, щоб створювати “красиву картинку” у місцевих медіа та впливати на свідомість жителів регіону.
Також росіяни намагаються сформувати екстрені і медичні служби, які лікуватимуть не тільки цивільних, але і російських військових.
Проте, судячи з кількості актуальних оголошень на сайтах пошуку роботи – жителі тимчасово окупованих територій не поспішають масово співпрацювати з росіянами.
Така тенденція спостерігається в усіх сферах зайнятості: від управлінських позицій в окупаційних адміністраціях до ЖКГ.
Однак є приклади українських громадян, які все ж зголосилися на такі вакансії. З ними можна ознайомитися на сайті державного проєкту “Хочу к своим”.