Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за понад рік роботи українського експортного морського коридору було транспортовано вже 70 млн тонн вантажів.

З українських портів вийшли більш ніж 2500 суден, зазначив він у Телеграмі.

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Українське зерно допомогло людям в Ефіопії, Сомалі, Ємені та Судані

«Попри війну і російський терор, Україна продовжує бути донором глобальної продовольчої безпеки для десятків країн світу. І ми нарощуємо наші спроможності. За понад рік роботи нашого експортного морського коридору було транспортовано вже 70 млн тонн вантажів. З українських портів вийшли більш ніж 2500 суден», - зазначив Зеленський.

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Він додав, що порти Азії, Африки, Європи та Америки приймають українські вантажі, а країни від Єгипту до Індонезії, від Тунісу і Лівії до Індії, від Алжиру до Китаю отримали українське зерно.

Завдяки гуманітарній ініціативі «Зерно з України» в Ефіопії, Сомалі, Ємені та Судані щонайменше сотні тисяч сімей та мільйони людей отримали необхідне продовольство.

Президент подякував усім, хто працює заради нашого експортного потенціалу.

РФ знищила понад 100 тисяч тонн українського зерна - подробиці

13 вересня заступник міністра з розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач повідомив, що за час повномасштабної війни Росія здійснила понад 50 атак на портову інфраструктуру, знищивши та пошкодивши понад 280 об’єктів.

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Цими атаками армія РФ знищила понад 100 тисяч тонн українських зернових вантажів.

Та попри все Україна залишається одним із найбільших світових експортерів агропродукції і гарантом продовольчої безпеки у світі.

Рік тому Україна запустила в роботу морський коридор. За цей час портами було оброблено 2 523 суден і перевантажено понад 68 млн т вантажів.