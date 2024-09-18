В Україні запустили онлайн-платформу “Бібліотека памʼяті”, яка є інтерактивною галереєю зі спогадами українських родин, вимушених залишити свої домівки через війну.

Бібліотека пам'яті - що відомо

Проєкт благодійної ініціативи ZBEREZHEMO від гуманітарної організації IAC ISHR та сервісу з оцифрування спогадів Memory Box має на меті зберігти найцінніші спогади українських сімей, які були вимушені евакуюватися з рідних міст через постійні обстріли та руйнування.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Advertisement

Ідея виникла, коли серед звичних запитів на гуманітарну допомогу IAC ISHR почали отримувати заявки на збереження важливих пам’ятних спогадів: фотографій, відеокасет, альбомів, дитячих малюнків, фотоплівок.

Ці матеріальні спогади неймовірно важливі, проте вивезти їх вчасно і безпечно досить складна задача.

Коли кількість таких запитів стала вагомою, директор IAC ISHR Антон Алєксєєв звернувся до своїх друзів – засновників проєкту Memory Box, Володимира Ляхова та Антона Швеця.

Родинам надіслали бокси з проханням покласти всередину ті спогади, які вони бажають зберегти.

Траплялись випадки, коли люди не встигали надіслати коробку назад через те, що війна вже знищила їх будинок. Іноді спогади надсилали сусіди, які знаходились на території міст.

Advertisement

У межах проєкту було отримано сотні фотографій і десятки відео, на яких важливі люди, міста та події.

У "Бібліотеці пам'яті" нема полиць, книжок та каталогів, але є живі емоційні фотоспогади. Це місце, де зберігаються шедеври чийогось життя. Місце, де є можливість доторкнутись до минулого.

За словами організаторів ще залишилося багато нереалізованих запитів щодо оцифрування і збереження сімейних архівів, а ініціатива існує за підтримки донаторів.

Тому всі охочі можуть долучитися на сайті проєкту, щоб разом продовжити його життя та зберегти родинні спогади якомога більшої кількості людей.