Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання імпульсний металошукач українського виробництва "Хортич".

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України (МОУ).

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Металошукач "Хортич" - що відомо

"Створений українськими інженерами пристрій для пошуку мін та інших вибухонебезпечних предметів отримав назву "Хортич-1", - йдеться в повідомленні.

Універсальний металошукач виготовили на українському підприємстві, де виробляли аналогічні пристрої для використання у побутових та промислових сферах.

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Зокрема, для детекторного дослідження грунтів та інших поверхонь на наявність електричних та газових мереж, проведення геодезичних робіт, виконання інших робіт у сфері народного господарства з виявлення металевих об’єктів тощо.

Також з початку широкомасштабного вторгнення РФ підприємство-виробник на волонтерських засадах передало всі наявні металошукачі для використання у військах.

Металошукач українського виробництва важить трохи більше кілограма і виявляє вибухові пристрої на глибині понад пів метра із похибкою місцезнаходження центру предмета 5 см.

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Працює при температурі від -20°C до +40°C і вологості до 95%.

Пристрій має світловий та звуковий індикатори виявлення міни, повна зарядка потужного літій-іонного акумулятора забезпечує роботу металошукача протягом 6 годин.

До експлуатації в ЗСУ допустили безпілотний транспортер FOXTAC українського виробництва - подробиці

6 вересня Міноборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний логістично-евакуаційний транспортер FOXTAC.

Наземна роботизована платформа техніки призначена для виконання різних логістичних функцій та може застосовуватись й для евакуації поранених з поля бою.

Може перевозити вантаж вагою до півтора центнера, тобто пораненого бійця у повному бойовому спорядженні, боєприпаси на позицію.