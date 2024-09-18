Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання імпульсний металошукач українського виробництва "Хортич".
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України (МОУ).
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Металошукач "Хортич" - що відомо
"Створений українськими інженерами пристрій для пошуку мін та інших вибухонебезпечних предметів отримав назву "Хортич-1", - йдеться в повідомленні.
Універсальний металошукач виготовили на українському підприємстві, де виробляли аналогічні пристрої для використання у побутових та промислових сферах.
Зокрема, для детекторного дослідження грунтів та інших поверхонь на наявність електричних та газових мереж, проведення геодезичних робіт, виконання інших робіт у сфері народного господарства з виявлення металевих об’єктів тощо.
Також з початку широкомасштабного вторгнення РФ підприємство-виробник на волонтерських засадах передало всі наявні металошукачі для використання у військах.
Металошукач українського виробництва важить трохи більше кілограма і виявляє вибухові пристрої на глибині понад пів метра із похибкою місцезнаходження центру предмета 5 см.
Працює при температурі від -20°C до +40°C і вологості до 95%.
Пристрій має світловий та звуковий індикатори виявлення міни, повна зарядка потужного літій-іонного акумулятора забезпечує роботу металошукача протягом 6 годин.
До експлуатації в ЗСУ допустили безпілотний транспортер FOXTAC українського виробництва - подробиці
6 вересня Міноборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний логістично-евакуаційний транспортер FOXTAC.
Наземна роботизована платформа техніки призначена для виконання різних логістичних функцій та може застосовуватись й для евакуації поранених з поля бою.
Може перевозити вантаж вагою до півтора центнера, тобто пораненого бійця у повному бойовому спорядженні, боєприпаси на позицію.