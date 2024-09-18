Другий день поспіль у Ливані повідомляють про вибух пейджерів та інших телекомунікаційних пристроїв. Внаслідок кібератак є поранені та загиблий.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Bloomberg.

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У Ливані знову вибухнула техніка - подробиці

Державне Національне інформаційне агентство Лівану повідомило, що кілька людей зазнали поранень внаслідок вибухів у районі провінції Бекаа на схід від Бейрута, а також в одному із південних міст.

У виданні Associated Press повідомили, що кілька вибухів прогриміли на місці похорону трьох членів угруповання «Хезболла» і дитини, які загинули внаслідок вибуху пейджерів 17 вересня.

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Згідно з інформацією ліванського Міністерства охорони здоров’я, одна людина загинула, ще понад 100 зазнали поранень внаслідок вибуху електронних пристроїв у кількох регіонах країни.

Представник «Хезболли» на умовах анонімності повідомив АР, що у середу у Бейруті вибухнули рації, якими користуються члени угруповання.

Додаткові деталі інциденту наразі невідомі.

Вибухи пейджерів у членів Хезболли − що відомо

17 вересня спецслужба Ізраїлю Моссад заклала вибухівку в 5 тис. тайванських пейджерів, які одночасно вибухнули в кишенях і руках членів угруповання "Хезболла".

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Члени угруповання зазнали серйозних поранень.

Хезболла опублікувала заяву, в якій звинуватила Ізраїль у вибухах пейджерів, однак Ізраїль поки не коментував цей інцидент.

За даними ВВС, внаслідок вибухів загинули щонайменше дев’ять осіб і постраждали близько 3 тис., зокрема й бойовики угруповання та іранський посланник у Бейруті.