Коли: 20 вересня, 19:00

Де: Національний Центр театрального мистецтва ім. Леся Курбаса (вул. Володимирська, 23в)

Ціна: Від 300 грн. Квитки

Концерт Legendary Rock Voices

20 вересня 2024 року у МЦКМ “Жовтневий палац” відбудеться концерт LEGENDARY ROCK VOICES. Це дуже потужна подія осені, яка зібрала разом артистів, музикантів симфонічного оркестру, рок-гурт, хор і неймовірних вокалістів. До програми увійшла музика світових легенд: Rammstein, Pink Floyd, Metallica, Nirvana, Muse, Deep Purple, The Cranberries, System Of a Down, Aerosmith, The Animals та інших у нових яскравих аранжуваннях.

Коли: 20 вересня, 19:00

Де: МЦКМ (Алея Героїв Небесної Сотні, 1)

Ціна: Від 450 грн. Квитки

Оперета відкриває секрети. Екскурсія

Побувати за лаштунками оперети вдається не кожного дняь, але у вас є унікальний шанс побачити, як творяться грандіозні шоу. Під час екскурсії ви дізнаєтесь, чим народний дім відрізнявся від театру, чому Миколі Садовському дозволили орендувати будівлю на околиці Києва, де була гримерка Марії Заньковецької та хто з відомих українців був дотичний до приміщення на Великій Васильківський.

Гості екскурсії зможуть відвідати кожну зі сцен і побачити, як виглядає глядацька зала очима акторів, а також завітати в костюмерку з неповторною колекцією суконь, фраків і циліндрів та, звісно, спробувати відрізнити бутафорські фрукти від справжніх.

Коли: 21 вересня, 13.00

Де: Київський національний академічний театр оперети (вул. В. Васильківська, 53/3)

Ціна: від 500 грн. Квитки

MONKEY BROTHERS [Spain] у Kурені

Насолодитися неперевершеною атмосферою та зловити останні теплі дні в Курені ви зможете вже цієї суботи з іспанським проєктом — Monkey Brothers. Це справжня музична алхімія, родом із Барселони. Вони перетворюють кожен свій виступ на подорож крізь час і простір. Стиль виконавців можна описати як глибоке техно, атмосферний хаус та експериментальна музика.

Вони феноменально вловлюють енергію натовпу та з радістю відповідають йому. Monkey Brothers завжди видають публіці не просто музику, а справжні історії, які захоплюють і залишають слід у пам'яті слухачів. Monkey Brothers виступлять разом із талановитими київськими артистами й музичними продюсерами T.FAIN b2b COPAQ, а неперевершений KRØFT завершить цей благодійний захід.

Коли: 21 вересня, 16.00

Де: KURENI (Паркова дорога, 4)

Ціна: від 300 грн. Квитки

Фестиваль "Різні разом" 2024

Фестиваль для дітей і підлітків "Різні разом" — це проєкт, який спрямований на те, щоб донести дітям різноманіття досвідів і людей навколо. Через різні взаємодії, ігрові формати та вільний вибір вони дізнаються, що всі люди різні, але це не робить когось гіршим, а когось кращим. Всі ми є особистостями — індивідуальними та неповторними.

Щороку у Мистецькому арсеналі цей фестиваль об’єднує представників організацій з різних регіонів України, які ведуть освітню діяльність у сфері культури та креативних індустрій. Будуть присутні також STEM-школи, соціальні ініціативи, школи й творчі студії.

У спільному освітньому просторі фестивалю можна буде вільно творити та співдіяти, досліджувати й бешкетувати, обирати й не боятися помилитися, відкривати для себе нове та нових. Можна буде бути різними та бути разом.

Коли: 20-22 вересня

Де: Мистецький арсенал (вул. Лаврська, 10-12)

Ціна: від 150 грн. Квитки

Фестиваль "Вулична їжа: Kyiv Coffee Fest"

Найочікуваніший фестиваль сезону "Вулична їжа" нарешті повертається. Цього разу це буде справжнє свято для гурманів і любителів кави. Всі охочі зможуть насолодитися фільтром, випити міцний еспресо з десертом та відпочити у шезлонгу з капуоранджем. А якщо ви не любитель кави — то не біда! Приходьте просто попліткувати з друзями під коктейль чи влаштувати побачення за філіжанкою матчі. Організатори обіцяють багато сюрпризів, різноманітні активності, виступи DJ, майстер-класи професійних барист і смачну їжу.

Коли: 21-22 вересня 2024 року, 12:00

Де: Арт-завод «Платформа» (вул. Якова Гніздовського, 1А)

Ціна: Від 250 грн. Квитки

ХАММЕР TIME

Це не просто яскравий музичний фестиваль: неймовірна подія буде присвячена легендарному Воїну, Герою України Тарасу "Хаммеру" Бобаничу, який боронив нашу державу у складі ДУК “ПС” із 2014 року, а також, звісно, всім воїнам-добровольцям.

Подія збирає найкращі капели та музикантів, серед яких КОМУ ВНИЗ, STUGNA, YURCASH та інші. Фестиваль об’єднує тих, хто пам’ятає про подвиги полеглих героїв і надихає тих, хто продовжує боротися за незалежність України.

Коли: 21 вересня

Де: ORIGIN STAGE (вулиця Шота Руставелі, 16а)

Ціна: від 375 грн

Фестиваль Ukrainian Hobbit Day

Фестиваль Ukrainian Hobbit Day — найочікуваніша подія для всіх фанатів Толкієна. Адже вони зможуть на один день зануритись у світ Середзем’я. На гостей чекає незабутня подорож до Ширу, щоб відсвяткувати день народження Більбо та Фродо — найвідоміших гобітів.

Особливістю заходу є дрескод для гостей та учасників: ваш одяг має відповідати епосі середньовічної Європи, або її фентезійному аналогові. Допускається часткова наявність повсякденного одягу, якщо він не виділяється серед інших елементів костюму, але повністю у звичайному одязі приходити не можна.

Всі охочі на фестивалі зможуть навчитися танцювати гобітські танці, скуштують різні частування, спробують себе у проходженні квестів, а також відвідають ярмарок місцевих майстрів.

Коли: 22 вересня о 11:00

Де: SKVO space, Гідропарк

Ціна: від 400 грн. Квитки

Kyiv modern ballet. "Вій". Раду Поклітару

Неперевершені Раду Поклітару та Kyiv Modern-Ballet Theatre представляють широкому загалу глибоку притчу про складні випробування душі, людську віру й зневір'я. В центрі подій балету звичайний студент Хома Брут, якого життя знову й знову ставить перед складними виборами. Глядачі побачать на сцені відчай та розпач героя, розділять із ним внутрішню боротьбу та намагання протистояти пристрастям. "Вій" розкаже, як можна розпізнати зло та протистояти йому, та наскільки складно буває відрізнити сон від реальністі.

Коли: 22 вересня, 18:00

Де: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Ціна: Від 390 грн. Квитки