У ніч проти 19 вересня протиповітряна оборона збила 42 російські ударні безпілотники Shahed і керовану авіаційну ракету Х-59/69, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Які повітряні цілі збили під час нічної атаки 19 вересня
Загалом радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 46 ворожих засобів.
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Росіяни вдарили по Харківщині трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з Бєлгородської області, а одна керована авіаційна ракета Х-59/69 летіла з повітряного простору ТОТ на Запоріжжі.
42 ударні дрони, жоден з яких не зміг дістатися цілі, летіли з Приморсько-Ахтарська й Курська.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.
Керовану авіаційну ракету Х-59/69 збили на східному напрямку.
ППО збила понад 30 російських "Шахедів" під час нічного нальоту 17 вересня
У ніч проти 17 вересня сили ППО ліквідували 34 ворожі дрони типу Shahed.
Аеропорти РФ за Полярним колом закриті, ймовірно, через атаки українських дронів
БпЛА летіли з напрямків Курська та Приморсько-Ахтарська, а також мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.
Унаслідок протидії засобів РЕБ Сил оборони 12 дронів локаційно втрачені в кількох регіонах України, а ще два дрони повернулися в повітряний простір Росії.