У ніч проти 19 вересня протиповітряна оборона збила 42 російські ударні безпілотники Shahed і керовану авіаційну ракету Х-59/69, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Які повітряні цілі збили під час нічної атаки 19 вересня

Загалом радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 46 ворожих засобів.

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Росіяни вдарили по Харківщині трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з Бєлгородської області, а одна керована авіаційна ракета Х-59/69 летіла з повітряного простору ТОТ на Запоріжжі.

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42 ударні дрони, жоден з яких не зміг дістатися цілі, летіли з Приморсько-Ахтарська й Курська.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

Керовану авіаційну ракету Х-59/69 збили на східному напрямку.