Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації рекомендував розглянути у першому читанні законопроєкт про забезпечення роботи мобільних операторів під час відключень світла.

Про це повідомив голова підкомітету з питань розвитку цифрової індустрії Сергій Штепа.

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Чи штрафуватимуть мобільних операторів у разі поганого зв’язку під час відключень світла

"Законопроєкт передбачає збільшення позапланових перевірок операторів зв’язку та підвищення штрафів за порушення вимог Нацкомісії, яка регулює діяльність галузі. Це потрібно для того, щоб українці не залишалися без зв’язку навіть під час тривалих відключень світла", − пояснив Штепа.

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За його словами, деякі мобільні оператори не мали достатньої кількості генераторів для роботи в умовах відключення світла.

"Ми розуміємо, що повинні змусити їх виконувати рішення Ставки Верховного головнокомандувача і робити все для того, щоб навіть під час вимкнень світла зв’язок був. Сподіваюсь, законопроєкт буде якнайшвидше ухвалений Радою", − зауважив нардеп.