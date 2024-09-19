Як повідомляє Defence Express, якщо взяти до уваги поломку ракети, видалення боєголовки виглядало достатньо практичне рішення. Йдеться не про одну установку, а про дві кумулятивні боєголовки загальною вагою 8,4 кг.

Підрозділ оприлюднив відео, на якому можна побачити, як боєголовку ракети витягують з транспортно-пускового контейнера.

Підрозділ Fatum, що входить до складу протитанкового дивізіону 3-ї окремої десантно-штурмової бригади України, показав, як боєголовки американського протитанкового комплексу FGM-148 Javelin можуть бути перепрофільовані для використання в FPV-безпілотниках, пише Defense Express.

Перепрофілювання несправної протитанкової ракети, щоб мати можливість застосувати її боєголовку не є стандартною процедурою. Це зайвий раз вказує на необхідність удосконалення постачання бойових частин для безпілотників FPV, як протитанкових, так і протипіхотних, йдеться у публікації Defence Express.

Раніше український авіарозвідник анонімно прокоментував Kyiv Post модифікацію FPV-дронів, оснащених одноразовими гранатометами “Муха”.

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Тоді наш співрозмовник припустив, що масове застосування такої технології може знизити травматизм серед українських військовослужбовців, які займаються виготовленням саморобних вибухових пристроїв і безпілотників-камікадзе.

«Сьогодні ризик травмування інженерів під час оснащення безпілотників-камікадзе досить високий, але це не прийнято обговорювати», — розповів він Kyiv Post.

Протитанковий комплекс Javelin - що відомо

FGM-148 Javelin — переносний протитанковий ракетний комплекс, розроблений американськими компаніями Raytheon і Lockheed Martin.

Оснащена інфрачервоною головкою самонаведення, ракетна система Javelin відноситься до третього покоління протитанкових систем. Вона працює за принципом «вистрілив і забув», що дозволяє ракеті самостійно регулювати траєкторію польоту після запуску.

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Це означає, що оператору не потрібно направляти ракету після стрільби.

Ракета має крила, що складаються, і може вражати цілі спереду або зверху, адже вона набирає висоту перед тим, як знизитися на ціль. У поєднанні з потужною бойовою частиною тандемного заряду ці характеристики дозволяють Javelin пробивати навіть сучасні танки.

Висока вартість Javelin багато в чому пояснюється її інфрачервоною головкою самонаведення, в якій використовуються лінзи великого діаметру. У 2022 році одна ракета коштувала приблизно 175 доларів.