Верховна Рада ухвалила закон "Про Державний аграрний реєстр"

Прийняття закону сприяє подальшій цифровізації агросектору України, що своєю чергою є однією з вимог міжнародних партнерів. Державний аграрний реєстр (ДАР) стане єдиним електронним вікном для контакту агровиробників і органів влади.

Проти проголосували четверо, 21 нардеп утримався, а ще 40 не голосували.

Україна експортувала понад 67 млн тонн аграрної продукції

Близько 67,4 млн тонн зернових та олійних культур, а також продуктів їх переробки вдалося експортувати Україні у 2023/2024 маркетинговому році.

Попри тимчасову окупацію земель сільськогосподарського призначення Україна залишається лідером з виробництва і експорту сільськогосподарської продукції.

У першому півріччі 2024 року експорт з аграрного сектора України склав 12,4 млрд доларів. Близько 41 млн тонн із 60 млн тонн вантажообігу у портах Великої Одеси склало експортоване продовольство.

За шість місяців цього року українські експортери наростили обсяг продажів своїх товарів на 35% порівняно з тим самим періодом торік.