Із січня 2025 року Польща головуватиме в Раді Європейського Союзу, тому визначатиме швидкість вступу України до ЄС, пише Onet із посиланням на співрозмовників у польському міністерстві закордонних справ.
Польща тиснутиме на Київ через бажання України вступити до ЄС
Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський радив президентові України Володимиру Зеленському врегулювати історичні питання з Польщею зараз, оскільки це буде менш обтяжливо, ніж під час переговорів про вступ.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
"До Зеленського не дійшло", − цитує Onet співрозмовника, знайомого з подробицями зустрічі Сікорського і Зеленського в Києві.
За його словами, українці хотіли б, аби Польща під час головування в ЄС відкрила одночасно всі переговорні секції, що "було б безпрецедентно і дуже складно".
"Українські політики, ймовірно, думають, що зможуть швидко завершити переговори, оскільки ЄС після повномасштабного вторгнення РФ прискореними темпами робить подальші кроки", − пояснив співрозмовник Onet.
Боррель закликав Грузію скасувати пакет «анти-ЛГБТ» законопроєктів
Однак він зауважив, що Києву необхідна участь Варшави в питанні приєднання, але вона допоможе лише в разі допомоги Польщі у відповідь.
Для вступу до ЄС Україна має спершу розв'язати "Волинське питання"
Польська влада виступатиме проти вступу України до ЄС, допоки Київ не вирішить із Варшавою "Волинське питання".
Попри польську підтримку, у відносинах між Україною та Польщею існують невирішені історичні питання, а на шляху євроінтеграції України польська влада може поставити певний ультиматум.
Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в ефірі Польського радіо заявив, що Варшава не збиватиме російські ракети над територією України, навіть якщо вони летітимуть на Захід, без рішення НАТО.