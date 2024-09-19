Із січня 2025 року Польща головуватиме в Раді Європейського Союзу, тому визначатиме швидкість вступу України до ЄС, пише Onet із посиланням на співрозмовників у польському міністерстві закордонних справ.

Польща тиснутиме на Київ через бажання України вступити до ЄС

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський радив президентові України Володимиру Зеленському врегулювати історичні питання з Польщею зараз, оскільки це буде менш обтяжливо, ніж під час переговорів про вступ.

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"До Зеленського не дійшло", − цитує Onet співрозмовника, знайомого з подробицями зустрічі Сікорського і Зеленського в Києві.

За його словами, українці хотіли б, аби Польща під час головування в ЄС відкрила одночасно всі переговорні секції, що "було б безпрецедентно і дуже складно".

"Українські політики, ймовірно, думають, що зможуть швидко завершити переговори, оскільки ЄС після повномасштабного вторгнення РФ прискореними темпами робить подальші кроки", − пояснив співрозмовник Onet.

Більше по темі Боррель закликав Грузію скасувати пакет «анти-ЛГБТ» законопроєктів У ЄС зазначили, що нові закони порушують основоположні права людини.

Однак він зауважив, що Києву необхідна участь Варшави в питанні приєднання, але вона допоможе лише в разі допомоги Польщі у відповідь.

Для вступу до ЄС Україна має спершу розв'язати "Волинське питання"

Польська влада виступатиме проти вступу України до ЄС, допоки Київ не вирішить із Варшавою "Волинське питання".

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Попри польську підтримку, у відносинах між Україною та Польщею існують невирішені історичні питання, а на шляху євроінтеграції України польська влада може поставити певний ультиматум.

Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в ефірі Польського радіо заявив, що Варшава не збиватиме російські ракети над територією України, навіть якщо вони летітимуть на Захід, без рішення НАТО.