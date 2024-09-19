Пізніше митці додали, що виступ таки відбувся, однак почався він на дві години пізніше, аніж планувалося.

«ТЦК мобілізували весь технічний склад команди. Перед виставою в Ужгороді зараз. Актори збирають декорації, організатор туру стає за світлову пушку, кабелі системи звуку під’єднуємо до місцевої системи, що робити далі по туру — ми не знаємо. Але ми дізнаємося. І вирішимо це питання», — написали МУР.

Мистецький проєкт МУР заявив, що представники територіального центру комплектування затримали весь технічний склад команди напередодні концерту в Ужгороді, який відбувся 18 вересня.

У коментарі виданню hromadske представники МУР заявили, що техсклад команди мобілізували напередодні концерту в Ужгороді, коли вони їхали до міста після вистави у Чернівцях.

«Група в складі 5 людей з честю виконують свій обовʼязок, наразі проходячи навчання в навчальному центрі в Житомирі.

Всім дякуємо за підтримку, театральна трупа продовжує тур, адже вистава говорить як раз про те, що історія повторюється і пояснює чому нам потрібно посилювати боротьбу проти ворога», — заявив у МУР.

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Водночас у Закарпатському обласному ТЦК та СП зазначили, що інформація про мобілізацію не відповідає дійсності.

За словами військових, затримання сталося ще за день до концерту, 17 вересня, в іншому населеному пункті, а права на відстрочку від призову за мобілізацією у громадян не було.

Вони додали, що представники ТЦК діяли «в межах своїх повноважень та чинного законодавства».