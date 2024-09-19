Верховна Рада України підтримала законопроєкт №10044-д про реформування Рахункової палати, повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк
Закон про реформу Рахункової палати − подробиці
За відповідне рішення проголосували 246 народних депутатів.
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Законопроєкт передбачає низку таких основних змін:
- розширення мандату на усі публічні фінанси, тобто бюджети ОМС, кошти ДП і позабюджетні фонди;
- посилення фінансової, політичної та адміністративної незалежності Рахункової палати;
- прозорий конкурс на членів РП з вирішальним голосом міжнародних експертів;
- формальні парламентські процедури для розгляду звітів та моніторингу виконання рекомендацій;
- Рахункова палата складатиметься з 11 членів;
- впровадження періодичного зовнішнього оцінювання незалежними експертами з міжнародним досвідом аудиту.
За словами Железняка, ухвалення закону є вимогою Міжнародного валютного фонду та США.
Які закони прийняла Верховна Рада 19 вересня
У цей день Верховна Рада України ухвалила постанову №12403 про перейменування 328 населених пунктів та районів.
Постанова пропонує перейменувати чотири райони, 10 міст, 56 селищ і 262 сіл українських регіонів.
19 вересня ВР також прийняла Закон про інформаційно-комунікаційну систему "Державний аграрний реєстр".
Законопроєкт №11063-д підтримали 267 депутатів.
Проти проголосували четверо, 21 нардеп утримався, а ще 40 не голосували.
19 вересня Рада звільнила народну депутатку Мар’яну Безуглу з посади заступниці голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.
Натомість її перевели на посаду члена Комітету з питань зовнішньої політики.