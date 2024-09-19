За словами Железняка, ухвалення закону є вимогою Міжнародного валютного фонду та США.

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Які закони прийняла Верховна Рада 19 вересня

У цей день Верховна Рада України ухвалила постанову №12403 про перейменування 328 населених пунктів та районів.

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Постанова пропонує перейменувати чотири райони, 10 міст, 56 селищ і 262 сіл українських регіонів.

19 вересня ВР також прийняла Закон про інформаційно-комунікаційну систему "Державний аграрний реєстр".

Законопроєкт №11063-д підтримали 267 депутатів.

Проти проголосували четверо, 21 нардеп утримався, а ще 40 не голосували.

19 вересня Рада звільнила народну депутатку Мар’яну Безуглу з посади заступниці голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Натомість її перевели на посаду члена Комітету з питань зовнішньої політики.