Комісії з журналістської етики оприлюднила рекомендації щодо оприлюднення фотографій людей, які загинули внаслідок збройної російської агресії.

Рекомендації Комісії з журналістської етики щодо публікації фото загиблих унаслідок агресії РФ

Як зазначила Комісія, під час висвітлення загибелі людей, необхідно беззастережно виконувати пункт 3 Кодексу етики українського журналіста: "Журналіст має з повагою ставитись до приватного життя людини".

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Як журналіст має фіксувати наслідки ракетних ударів

З одного боку Комісія наголошує, що дотримання всіх формальностей щодо отримання згоди на публікацію від постраждалих або від рідних і близьких загиблих робить неможливим вчасне висвітлення таких подій.

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Якщо постраждала від злочинних дій Росії особа відмовляється від публікації своїх слів, фото чи відеоматеріалів, або ж просить видалити вже опубліковані, її запит потрібно виконати, однак це не стосується фактів і спостережень журналіста на місці події.

Європейський суд з прав людини розробив перелік таких критеріїв, за якими національні суди мають робити аналіз публікації:

внесок у дискусію, яка становить публічний інтерес;

наскільки відома зображена людина;

як зображена людина поводилась до публікації;

обставини зйомки, спосіб отримання інформації та її достовірність;

зміст, форма і наслідки публікації.

Поширені світлини стосувалися трьох таких аспектів:

фото з місця вчинення міжнародного злочину;

колажі архівних фото загиблих;

фото з поховання загиблих.

Фото першої категорії має на меті зафіксувати один зі злочинів, скоєних російською армією, що призвів до смертей та серйозних руйнувань. Але за словами представників Комісії, навіть тоді треба обмежувати показ надмірної жорстокості, зокрема зображення мертвих дітей без використання спеціальних технік на кшталт розмивання картинки.

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Фото другої категорії ілюструють для контрасту "існування щасливої родини і її негайної смерті від обстрілу". Тут КЖЕ наголосила, що подібні публікації можуть призвести у майбутньому до небажаної уваги до членів родини, яким вдалося вижити після ударів.

Особливу увагу в Комісії попросили звернути на третю категорію фото. Втручання медіа, наприклад зйомки крупним планом чоловіка, який вижив при обстрілі, юридично є надмірними. Навіть за надання дозволу на зйомку та публікацію матеріалів страждання осіб слугують переважно задоволенню цікавості споживача інформації.

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Може враховуватись використання спеціальної апаратури для створення таких зображень, зокрема прихована зйомка, зйомка здалеку за допомогою великого зуму тощо.

КЖЕ нагадала, що мета журналіста, який висвітлює наслідки воєнних злочинів Росії, − не отримання емоційної реакції аудиторії, а висвітлення події.

"Найкраще, коли факти говорять самі за себе, а коментарі належать ньюзмейкерам і свідкам події, а не авторові", − пояснила Комісія.

Вона додала, що документування та висвітлення міжнародних злочинів Росії відрізняються.

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Як не зловживати натуралістичними зображеннями

Як зазначили представники Комісії, не можна зловживати натуралістичними зображеннями або жахливими подробицями, які можуть травмувати як рідних, близьких і знайомих жертви або постраждалої людини, так і пересічного читача, глядача або слухача.

Оприлюднення подібних матеріалів можливе тоді, коли без них оповідь у публікації буде неповною. Публікація сцен жорстокості, зображень згорьованих близьких та інших подібних матеріалів не має ставати щоденною практикою для медіа чи способом привернення уваги.

Комісії з журналістської етики оприлюднила рекомендації щодо висвітлення подій на Курщині

Як зазначила Комісія, перш за все, журналісти мають пам’ятати про потребу суворого дотримання різниці між статусом цивільної особи та особи, що входить до складу збройних сил країни, що воює.

Комісія наголосила, що журналісти, які перебувають у небезпечних професійних відрядженнях до зон збройного конфлікту, мають статус цивільних осіб.

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Згідно з міжнародним правом, бої в Курській області слід розцінювати як міжнародний збройний конфлікт і продовження дій України з самооборони згідно зі статтею 51 Статуту ООН.

Комісія закликала також відмовитися від термінології "звільнення" або "визволення".

Подробиці про інші правила та рекомендації від КЖЕ читайте в матеріалі Kyiv Post тут.