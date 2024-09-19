Виконуючий обовʼязки заступника голови Державної податкової служби України Євгеній Сокур ймовірно порушив законодавство у сфері фінансового контролю роками не декларуючи відомості про свою співмешканку.
Сокура можуть притягнути до адміністративної чи кримінальної відповідальності, зазначив адвокат АБ "Касьяненко і партнери" Дмитро Касьяненко у коментарі УНН.
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Видання УНН повідомляло раніше, що Євгеній Сокур вніс в декларацію за 2023 рік ймовірно неправдиві дані.
Зокрема, він не вказав дані про свою співмешканку.
Як зазначили в УНН, під час слідства по справі про нібито замах на нього Сокур розповів правоохоронцям, що із 2016 року проживає разом із дівчиною на імʼя Аліна за адресою проспект Лобановського, 6-Д.
Однак у своїх деклараціях посадовця не має інформації про співмешканку.
Відомо, що після звернення члена Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної НАЗК розпочало перевірку щодо Євгенія Сокура.
Голова Громадської ради при НАЗК Катерина Бутко зазначила, що Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє чи був спільний побут у Сокура з його співмешканкою Аліною.
За словами адвоката Касьяненка, закон України вимагає від держслужбовців декларування майна та доходів членів їхньої сім'ї, до яких належать також особи, які спільно проживають, ведуть спільний побут і мають взаємні права та обов'язки
"Якщо Сокур Євгеній проживає зі співмешканкою з 2016 року, але не вказав ці дані у своїх деклараціях, це може бути порушенням законодавства щодо фінансового контролю", - цитує УНН коментар Касьяненка.
За його словами, серед арсеналу інструментів, які має НАЗК є, зокрема, моніторинг способу життя.
Він здійснюється з метою перевірки відповідності задекларованих даних реальному стану майна та доходів суб'єкта декларування.
"Якщо під час моніторингу буде виявлено, що Сокур не задекларував майно чи доходи, пов’язані з його співмешканкою, це може бути розцінено як подання недостовірних відомостей у декларації", - цитує УНН коментар Касьяненка.
Адвокат уточнив, що у разі виявлення недостовірних даних у декларації Сокура на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів (близько 268 400 – 1 342 000 грн на 2024 рік), передбачено штраф у розмірі від 17 000 до 42 500 грн.
Якщо ж неправдиві відомості у декларації стосуються суми понад 500 прожиткових мінімумів (близько 1 342 000 грн), то за це передбачена кримінальна відповідальність згідно зі ст. 366-2 Кримінального кодексу України.
Санкція цієї статті передбачає: штраф від 42 500 до 51 000 грн, або обмеження волі на строк до 2 років, або позбавлення волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.
Адвокат Касьяненко зазначив, що якщо буде доведено, що Сокур не задекларував дані про свою співмешканку, йому може загрожувати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність — залежно від суми недостовірних даних.