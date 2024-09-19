Україна у співпраці з Молдовою буде протидіяти гібридній агресії Росії і залишиться принциповим, послідовним партнером у контексті придністровського врегулювання.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на брифінгу в Кишиневі, передає Укрінформ.

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Україна допоможе Молдові протидіяти гібридній агресії РФ - що відомо

Як зазначив Сибіга, Україна бачить наміри Кремля дестабілізувати ситуацію в Молдові напередодні президентських виборів та єврореферендуму та допоможе зберегти мир і безпеку в сусідній країні.

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"Допоки українські воїни стримують російську агресію та відтісняють загарбників, ви можете бути впевнені, що в регіоні пануватимуть мир і стабільність", - сказав він.

Очільник української дипломатії повідомив, що сьогодні скоординував з міністром закордонних справ Молдови Міхаєм Попшоєм політику у сфері протидії дезінформації та іншим формам гібридної агресії Росії.

Сибіга також акцентував, що Україна залишається принциповим і послідовним партнером Молдови у контексті придністровського врегулювання.

«Ми маємо чітке бачення, яким чином це врегулювання має відбутися - мирним шляхом та із беззаперечною повагою до суверенітету і територіальної цілісності Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів», - акцентував очільник МЗС.

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Сибіга запевнив, що Україна залишатиметься активним учасником комплексних переговорів із придністровського врегулювання і готова надати Молдові всю необхідну їй підтримку для мирної імплементації кроків у рамках цього процесу.

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18 вересня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що допомога Україні дуже важлива для Молдови, оскільки сприяє збереженню її безпеки.

Водночас президентка Молдови Майя Санду зазначала, що війна в Україні завдає серйозної шкоди молдовській економіці і ускладнює розвиток країни.

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"Невизначеність, викликана війною, продовжує серйозно перешкоджати нашому економічному розвитку і буде перешкоджати йому доти, доки триває війна", - заявляла Санду.