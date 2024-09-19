Народному депутату України, якого підозрюють у незаконному позбавленні волі людини, продовжили цілодобовий домашній арешт до 16 листопада.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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Суд залишив без змін запобіжний захід нардепу Тищенку

"Народному депутату України, підозрюваному у незаконному позбавленні волі людини, продовжено запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю до 16 листопада 2024 року", - зазначили у прокуратурі.

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Кореспондентка Суспільного із зали суду зазначила, що ідеться про народного депутата Миколу Тищенка.

Прокурори клопотали про продовження йому запобіжного заходу на два місяці та заборону покидати місце проживання, а також про продовження на два місяці носіння електронного браслета та виконання обов’язків.

Водночас адвокати нардепа просили суд змінити запобіжний захід на нічний домашній арешт з 12 ночі до 7 ранку, або відпустити Тищенка під особисте зобов’язання.

Депутат також просив відпустити його під особисте зобов'язання.

Справа нардепа Тищенка - що відомо

25 червня генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

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20 червня в Дніпрі група осіб за вказівкою нардепа позбавила волі потерпілого, тобто колишнього військовослужбовця ЗСУ. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесних ушкоджень. Як встановило слідство, це зробили за попередньою змовою групи осіб із застосуванням фізичної сили та спецзасобів.

Миколі Тищенку загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі.

Офіс Генпрокурора обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Також Тищенко розбив свій телефон під час обшуків, щоб не віддавати його слідству як речовий доказ.