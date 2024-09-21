«Так люблю той Львів, що бракує ми слів» – цей рядок популярної пісні «Тільки у Львові», текст якої написав поет Богдан Стельмах, давно сприймається як крилата фраза, або рекламний слоган міста Лева. Власне й пісня «Тільки у Львові» теж у народі здобула статус неформального гімну міста. Гуляючи містом Лева, можна почути, як популярну мелодію грають вуличні музики, пісня також відома у виконанні груп «Брати Гадюкіни», Los Colorados та інших. Advertisement ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Першим заспівав «Тільки у Львові» музикант, композитор і перекладач Віктор Морозов. Зазвучала вона у виставах легендарного львівського естрадного театру-кабаре «Не журись!» та на його сольних концертах на початку 1990-х. Згодом Віктор Морозов записав «Тільки у Львові» для свого однойменного альбому.

Проте далеко не всім, навіть львів’янам, відомо, що Віктор Морозов насправді є першим виконавцем української версії пісні, а її прем’єра відбулася 85 років тому. «Тільки у Львові» вперше почули, а точніше ще й побачили, 5 квітня 1939 року у фільмі «Волоцюги», який саме того дня вийшов у кінотеатрах Польщі та, звісно, дістався й львівських екранів. Advertisement Кадр з фільму "Волоцюги" (1939), реж. Міхал Вашинський. Щепко (лівору) та Тонько (праворуч) співають пісню "Тільки у Львові" У «Волоцюгах» головні герої стрічки, львівські батяри Щепко та Тонько співають «Тільки у Львові» на центральній площі Ринок у велелюдній компанії захоплених львів'ян, які залюбки підхоплюють приспів. Перших виконавців пісні насправді звали Казімєж Вайда та Генрик Фогельфенгер, а Щепко та Тонько – їхні артистичні псевдоніми з програми Львівського радіо «Весела Львівська хвиля». Популярність «Веселої Львівської хвилі» не лише у рідному місті, а й в усій Польщі нині важко уявити, але як це було, можна дізнатися зі спогадів сучасників. За їхніми словами, щойно починався черговий випуск «Веселої Львівської хвилі», вулиці міст і сіл миттєво порожніли, а Щепко та Тонько були улюбленцями Львова, справжніми зірками. Advertisement Один з початкових титрів фільму "Волоцюги" (1939), реж. Міхал Вашинський. Автором мелодії пісні «Тільки у Львові», як і всі інші пісень у стрічці, був відомий композитор, автор багатьох шлягерів і музики для кінофільмів Генрик Варс, автором слів – не менш знаний поет і кінодраматург, уродженець Львова Емануель Шлехтер. Advertisement