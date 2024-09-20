Нинішній лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що Tesla Cybertruck, який, за його словами, був подарований йому Ілоном Маском і пізніше оснащений кулеметом, був дистанційно виведений з ладу самим власником компанії Tesla.
Про це Кадиров заявив у своєму телеграм-каналі.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Ще в середині серпня Кадиров поділився відео, на якому він роз’їжджає в електромобілі з чимось, схожим на кулемет, встановленим на його даху.
Кадиров розповів тоді, що отримав автомобіль від Ілона Маска в подарунок, але сам власник Tesla назвав брехнею ці слова Кадирова на своїй платформі у соціальний мережі X.
"Ви серйозно настільки відсталі, що думаєте, що я подарував Cybertruck російському генералу? Це дивно", — написав Маск у відповідь на твіт одного з журналістів, які вирішили перевірити слова Рамзана Кадирова.
За словами Кадирова, після оснащення кулеметом машину відправили на передову в Україні в межах так званої "Спеціальної військової операції" (СВО).
Тоді він високо оцінив бойові характеристики Cybertruck, посилаючись на його «маневреність і хороший захист екіпажу».
Однак напередодні Кадиров заявив, що нещодавно Маск дистанційно вимкнув автомобіль.
"Некрасиво вчинив Ілон Маск. Дарує від душі дорогі подарунки, а потім дистанційно відключає їх", — написав Кадиров у своєму Telegram-акаунті.
Що таке Tesla Cybertruck від Маска
Cybertruck, електричний пікап, розроблений компанією Tesla, був вперше представлений у 2019 році, його серійне виробництво стратувало минулого року.
Вантажопідйомність майже 1,6 т. Залежно від моделі на одному заряді авто має проїжджати від 400 до 800 км. До 100 км/год розганяється за 2,8 секунди.
Стартова ціна найдешевшої моделі — $60,000.
Хто такий Рамзан Кадиров
Рамзан Кадиров, син колишнього лідера чеченців-повстанців Ахмата Кадирова, ісламського релігійного і державного діяча.
Ахмат Кадиров, на відміну від сина, активно боровся за незалежність Ічкерії, був президентом Чеченської Республіки з 1995-го по 2000-й рік.
А от Рамзан Кадиров став одним із найвідвертіших прихильників Владіміра Путіна, часто називаючи себе «піхотою президента”.
Зокрема, він стверджує, що направив тисячі військових на допомогу Росії в її військовій кампанії в Україні.