Нинішній лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що Tesla Cybertruck, який, за його словами, був подарований йому Ілоном Маском і пізніше оснащений кулеметом, був дистанційно виведений з ладу самим власником компанії Tesla.

Про це Кадиров заявив у своєму телеграм-каналі.

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Ще в середині серпня Кадиров поділився відео, на якому він роз’їжджає в електромобілі з чимось, схожим на кулемет, встановленим на його даху.

Кадиров розповів тоді, що отримав автомобіль від Ілона Маска в подарунок, але сам власник Tesla назвав брехнею ці слова Кадирова на своїй платформі у соціальний мережі X.

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"Ви серйозно настільки відсталі, що думаєте, що я подарував Cybertruck російському генералу? Це дивно", — написав Маск у відповідь на твіт одного з журналістів, які вирішили перевірити слова Рамзана Кадирова.

За словами Кадирова, після оснащення кулеметом машину відправили на передову в Україні в межах так званої "Спеціальної військової операції" (СВО).

Тоді він високо оцінив бойові характеристики Cybertruck, посилаючись на його «маневреність і хороший захист екіпажу».

Однак напередодні Кадиров заявив, що нещодавно Маск дистанційно вимкнув автомобіль.

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"Некрасиво вчинив Ілон Маск. Дарує від душі дорогі подарунки, а потім дистанційно відключає їх", — написав Кадиров у своєму Telegram-акаунті.

Що таке Tesla Cybertruck від Маска

Cybertruck, електричний пікап, розроблений компанією Tesla, був вперше представлений у 2019 році, його серійне виробництво стратувало минулого року.

Вантажопідйомність майже 1,6 т. Залежно від моделі на одному заряді авто має проїжджати від 400 до 800 км. До 100 км/год розганяється за 2,8 секунди.

Стартова ціна найдешевшої моделі — $60,000.

Хто такий Рамзан Кадиров

Рамзан Кадиров, син колишнього лідера чеченців-повстанців Ахмата Кадирова, ісламського релігійного і державного діяча.

Ахмат Кадиров, на відміну від сина, активно боровся за незалежність Ічкерії, був президентом Чеченської Республіки з 1995-го по 2000-й рік.

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А от Рамзан Кадиров став одним із найвідвертіших прихильників Владіміра Путіна, часто називаючи себе «піхотою президента”.

Зокрема, він стверджує, що направив тисячі військових на допомогу Росії в її військовій кампанії в Україні.