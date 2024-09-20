20 вересня Президент України Володимир Зеленський своїм указом оновив склад Ставки Верховного головнокомандувача.

Хто увійшов до нового складу Ставки − подробиці

До складу Ставки ввели таких посадовців:

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віцепремʼєр-міністра з відновлення Олексія Кулебу;

міністра закордонних справ Андрія Сибігу;

міністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна.

Зі складу Ставки виведений колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Зеленський також затвердив у персональному складі Ставки позаштатного радника президента зі стратегічних питань Олександра Камишіна.

Президент змінив склад РНБО − що відомо

До нового складу РНБО увійшли міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр із питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

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Президент затвердив у складі РНБО й віцепремʼєр-міністерку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерку юстиції Ольгу Стефанішину.

Зі складу РНБО вивели Олександра Камишіна і Дмитра Кулебу.