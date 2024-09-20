20 вересня Президент України Володимир Зеленський своїм указом оновив склад Ставки Верховного головнокомандувача.

Хто увійшов до нового складу Ставки − подробиці

До складу Ставки ввели таких посадовців:

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

  • віцепремʼєр-міністра з відновлення Олексія Кулебу;
  • міністра закордонних справ Андрія Сибігу;
  • міністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна.

Зі складу Ставки виведений колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Зеленський також затвердив у персональному складі Ставки позаштатного радника президента зі стратегічних питань Олександра Камишіна.

Президент змінив склад РНБО − що відомо

До нового складу РНБО увійшли міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр із питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Advertisement

Президент затвердив у складі РНБО й віцепремʼєр-міністерку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерку юстиції Ольгу Стефанішину.

Зі складу РНБО вивели Олександра Камишіна і Дмитра Кулебу.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Президент України наклав санкції на низку осіб і компаній РФ, Китаю та Ірану Росія
Президент України наклав санкції на низку осіб і компаній РФ, Китаю та Ірану
Київ Пост
4г тому
Гарріс зустрінеться з Президентом України наступного тижня − Bloomberg США
Гарріс зустрінеться з Президентом України наступного тижня − Bloomberg
Київ Пост
1д тому
Хроніка війни в Україні. 19 вересня: «Вони можуть ходити один до одного в гості, копати картоплю, поратись на городі» Зеленський
Хроніка війни в Україні. 19 вересня: «Вони можуть ходити один до одного в гості, копати картоплю, поратись на городі»
Джон Моретті
1д тому
Українським морським коридором перевезено 70 млн тонн вантажів - Зеленський Зеленський
Українським морським коридором перевезено 70 млн тонн вантажів - Зеленський
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній СБУ схопила демобілізованого строковика ЗСУ, який почав працювати на ворожу розвідку
Далі » Кадиров заявив, що Маск «дистанційно вимкнув» його кібертрак із кулеметом