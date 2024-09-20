Сукупний дохід лідерів у сфері транспорту та пошти за рік виріс на 14%, повідомив Опендатабот.

Чи зріс дохід компаній у сфері транспорту та пошти

За даними Опендатабот, компанії у сфері транспорту та пошти отримали 219,82 млрд гривень доходу.

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До топ-10 компаній потрапило 5 державних компаній із сукупним доходом у 160,89 млрд гривень, що становить 73% від усієї десятки.

Інфографіка: Опендатабот

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Топ-10 компаній у сфері транспорту та пошти

Кілька років поспіль майже половина доходів лідерів припадає на державну Укрзалізницю, тобто 92,62 млрд гривень або ж 42% від сукупного доходу. За рік доходи перевізника зросли майже на чверть.

Найбільший прибуток серед усіх компаній отримала Укртранснафта: 19,67 млрд гривень, що в 4 рази більше у порівнянні з 2022 роком.

Держоператор газотранспортної системи України отримав 11,11 млрд гривень, але дохід зменшився на 22%.

Укртрансгаз змогла вийти в плюс та заробити 143 млн гривень, а от Укрпошта стала єдиною державною компанією, яка отримала збитки торік. Вони зменшилися у 1,6 раза за рік, але все одно втрати сягнули 796 млн грн.

Нова Пошта посіла друге місце в рейтингу за доходом із показником у 36,47 млрд грн, а чистий прибуток компанії зріс і становить 3,97 млрд гривень.

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Промвагонтранс та Берегівське хлібоприймальне підприємство, компанії, що входять до холдингу Олександра Радавського, збільшили виторг на 31% та 9% відповідно, однак за підсумками року стали збитковими на сумарно 191 млн гривень.