В Україні обмежили використання Telegram на службових пристроях працівників органів держвлади, військовослужбовців, працівників сфери безпеки і оборони, а також операторів критичної інфраструктури.

Таке рішення ухвалив Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК), повідомила Рада національної безпеки і оборони (РНБО).

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В Україні обмежили використання Telegram - подробиці

На засіданні НКЦК секретар РНБО Олександр Литвиненко наголосив на важливості об'єднання зусиль для посилення національної безпеки та ефективної протидії загрозам у кіберпросторі.

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Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов навів обґрунтовані дані щодо наявності у російських спецслужб доступу до особистого листування користувачів Telegram.

Ідеться навіть про доступ до видалених повідомлень та персональних даних користувачів.

“Я завжди виступав і виступаю за свободу слова, але питання Телеграм – це питання не свободи слова, це питання національної безпеки”, – наголосив Буданов.

Представники СБУ і Генштабу зазначили, що Telegram активно використовується ворогом для кібератак, розповсюдження фішингу та шкідливого програмного забезпечення, встановлення геолокації користувачів, корегування ракетних ударів тощо.

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З метою мінімізації цих загроз було прийнято рішення щодо заборони встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури.

Виняток становитимуть лише ті особи, для яких використання цього месенджера є частиною службових обов'язків.

Які ще оновлення для кібербезпеки ухвалили у РНБО

Значну увагу учасники засідання приділили забезпеченню сталої роботи мобільного зв'язку та інтернету в умовах воєнного стану.

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Компанії сектору телекомунікацій постійно зазнають кібератак з боку російських хакерів.

Учасники підтримали ініціативу щодо створення у галузі центру обміну та аналізу інформації про кіберзагрози з використанням кращих європейських практик, зокрема за моделлю ISAC.

Також були розглянуті питання та ухвалені рішення щодо забезпечення безперервної роботи електронних комунікаційних мереж під час відключень електроенергії.

Була прийнята низка рішень, спрямованих на розвиток сфери кібербезпеки в державі, серед яких:

започаткування національної ініціативи щодо сприяння посиленню ролі жінок у кібербезпеці та забезпечення гендерної рівності

впровадження автоматизованої платформи з моніторингу реалізації стратегії кібербезпеки України (CyberTracker), що дозволить покращити стратегічне планування у цій сфері.

Окремі питання, спрямовані на зміцнення національної кіберстійкості, були розглянуті у закритому режимі.

Telegram загрожує національній безпеці України - що відомо

20 вересня Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що ВР пропонує покласти відповідальність на власників Телеграм-каналів у вигляді розкриття анонімності користувачів.

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7 вересня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявляв, що Telegram загрожує національній безпеці України.

Водночас очільник ГУР не підтримує ідею повного закриття чи блокування Telegram в Україні та пропонує «офізичити» усі телеграм-канали.

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