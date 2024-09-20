"Європейська комісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 мільярдів євро в рамках зобов'язань G7. Це ще один значний внесок ЄС у відновлення України", – зазначила фон дер Ляєн.

Президентка ЄК заявила, що безперервні російські атаки є демонстрацією того, що Україна потребує постійної підтримки з боку ЄС.

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Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Європейська комісія надасть Україні кредит у розмірі 35 мільярдів євро в межах узгодженого країнами G7 плану кредитування на 50 мільярдів доларів з використанням заморожених активів РФ.

Зеленський розповів, на що підуть 35 млрд євро від Єврокомісії

Президент Володимир Зеленський розповів, що кошти витратять передусім на енергетику, бомбосховища для закладів освіти та зброю.

Про це він заявив під час спільної пресконференції в Києві з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, передає кореспондент Укрінформу.

Більше по темі ЄС закликав усіх партнерів заарештувати Путіна за ордером МКС ЄС вимагає від Росії звільнити незаконно позбавлених волі осіб, включно з трьома свавільно затриманими співробітниками ОБСЄ.

«35 мільярдів будуть витрачені передусім на енергетику, на бомбосховища для дітей у садочках, школах, університетах і на зброю вітчизняного виробництва – дрони, ракети», - розповів Зеленський.

Він відзначив, що частину цих коштів витратять також на імпортну зброю та ППО.

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Скільки грошей Україна отримала від ЄС − віцепрезидент Єврокомісії назвав цифри

17 вересня виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що з початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від ЄС та його країн-членів 118 млрд євро.

25,2 млрд євро макрофінансової допомоги допомогли українській державі нормально функціонувати та проводити реформи.

17 млрд євро були надані країнами-членами Євросоюзу у контексті підтримки українців, які рятуються від війни на території ЄС.

7 серпня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від Європейського Союзу 108 млрд євро допомоги.