Європейська комісія надасть Україні кредит у розмірі 35 мільярдів євро в межах узгодженого країнами G7 плану кредитування на 50 мільярдів доларів з використанням заморожених активів РФ.
Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
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ЄС надає Україні кредит - що відомо
Президентка ЄК заявила, що безперервні російські атаки є демонстрацією того, що Україна потребує постійної підтримки з боку ЄС.
"Європейська комісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 мільярдів євро в рамках зобов'язань G7. Це ще один значний внесок ЄС у відновлення України", – зазначила фон дер Ляєн.
Relentless Russian attacks means Ukraine needs continued EU support.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 20, 2024
The @EU_Commission will provide a loan of up to 35 billion euros to Ukraine as part of the G7 pledge.
This is another major EU contribution to the Ukraine’s recovery.
Зеленський розповів, на що підуть 35 млрд євро від Єврокомісії
Президент Володимир Зеленський розповів, що кошти витратять передусім на енергетику, бомбосховища для закладів освіти та зброю.
Про це він заявив під час спільної пресконференції в Києві з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, передає кореспондент Укрінформу.
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«35 мільярдів будуть витрачені передусім на енергетику, на бомбосховища для дітей у садочках, школах, університетах і на зброю вітчизняного виробництва – дрони, ракети», - розповів Зеленський.
Він відзначив, що частину цих коштів витратять також на імпортну зброю та ППО.
Скільки грошей Україна отримала від ЄС − віцепрезидент Єврокомісії назвав цифри
17 вересня виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що з початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від ЄС та його країн-членів 118 млрд євро.
25,2 млрд євро макрофінансової допомоги допомогли українській державі нормально функціонувати та проводити реформи.
17 млрд євро були надані країнами-членами Євросоюзу у контексті підтримки українців, які рятуються від війни на території ЄС.
7 серпня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від Європейського Союзу 108 млрд євро допомоги.