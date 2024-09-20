Через рекрутингові центри до Збройних сил України (ЗСУ) щомісяця долучаються в середньому 6,5 тисяч добровольців.

Зараз в українській армії доступно понад 10 тисяч вакансій, повідомило Міністерство оборони України.

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Скільки добровольців щомісяця долучаються до ЗСУ

Уповноважений міністерства оборони України Олексій Бежевець повідомив, що у середньому щомісячно по країні рекрутується 6,5 тисяч добровольців.

Для охочих доступно понад 10 тисяч вакансій. Зокрема, серед кухарів, ремонтників, юристів, операторів БПЛА, медиків та інших.

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Рекрутуватися можна до всіх Сил оборони, включаючи ЗСУ, Нацгвардію, Службу безпеки, Державну прикордонну службу України та інші.

"У Центрі та навколо нього не роздаватимуть повістки - це прямо заборонено нормативними документами", - наголосили у Міноборони.