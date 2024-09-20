Міністерство оборони України вже отримало 40,7 млн. євро з пакету допомоги від Данії на українське виробництво озброєння.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

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Данія перерахувала перший транш на виробництво української зброї

"Це важливий крок для зміцнення нашої обороноздатності, адже Данія виділила загалом 50 мільйонів євро на виробництво 18 новітніх артилерійських і, головне, українських САУ "Богдана", - зазначив він.

Умєров зауважив, що приклад Данії - це сигнал усім нашим партнерам про важливість інвестування в українську оборонну промисловість.

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Також він подякував Данії за підтримку та послідовність.

Данія профінансувала виробництво самохідних гаубиць "Богдана" для ЗСУ

11 липня Данія замовила виробництво 18 самохідних гаубиць "Богдана" для Збройних сил України для підтримки української оборонної промисловості. Обладнання, необхідне на фронті, може бути виготовлене та доставлене поблизу, оскільки це дає логістичні переваги і допомагає будувати оборонну промисловість України.

Винищувачі F-16 від Данії вже надійшли до України. Цього літа вони літають над Україною, повідомляв держсекретар США Ентоні Блінкен.

Данія стала першою країною з НАТО, яка інвестувала у виробництво зброї в Україні. Меморандум щодо закупівлі озброєння у виробників України підписали у червні.