У тимчасово окупованому Криму активістки жіночого партизанського руху опору “Зла Мавка” розповсюдили листівки з рядками з віршів українських поетів Тараса Шевченка та Ліни Костенко.

Про це вони повідомили на своїй сторінці у Телеграмі.

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У містах активістки Криму провели акцію спротиву - що відомо

"Сімферополь, Севастополь, Бахчисарай, Керч — скрізь рядки з віршів Тараса Шевченка та Ліни Костенко, які нагадують, що боротьба триває", - написали партизанки.

Як зазначили активістки, "Крим відчуває цей голос, який стає все гучнішим".