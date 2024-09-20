У тимчасово окупованому Криму активістки жіночого партизанського руху опору “Зла Мавка” розповсюдили листівки з рядками з віршів українських поетів Тараса Шевченка та Ліни Костенко.
Про це вони повідомили на своїй сторінці у Телеграмі.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
У містах активістки Криму провели акцію спротиву - що відомо
"Сімферополь, Севастополь, Бахчисарай, Керч — скрізь рядки з віршів Тараса Шевченка та Ліни Костенко, які нагадують, що боротьба триває", - написали партизанки.
Як зазначили активістки, "Крим відчуває цей голос, який стає все гучнішим".
Партизани розповсюдили сотні жовтих стрічок у Євпаторії - подробиці
На початку липня у тимчасово окупованому Криму активісти руху "Жовта стрічка" розповсюдили в Євпаторії сотні жовтих стрічок у межах акції спротиву.
"Активісти руху "Жовта Стрічка" нещодавно провели акцію спротиву в Євпаторії, розповсюджуючи сотні жовтих стрічок по всьому місту", - йшлося у повідомленні.
Активісти розклеїли проукраїнські постери у Сімферополі
Одна з жовтих стрічок була розміщена біля входу до місцевої бібліотеки, що дуже не сподобалось росіянам, які намагались її швидко зірвати.