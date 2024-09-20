Уряд Норвегії планує збільшити цивільну допомогу Україні на п'ять мільярдів крон (€430 млн) цього року і продовжити надання допомоги до 2030 року, повідомляє AFP.

Допомога від Норвегії для України до 20230 року - що відомо

Завдяки рішенюю уряду загальний пакет допомоги для України збільшиться до 135 мільярдів крон (€11,5 млрд) з раніше оголошених 75 мільярдів.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Норвегія вже виділила 22 мільярда крон на військову і цивільну допомогу на цей рік.

Додаткові €430 млн спрямують на «важливі цивільні потреби», заявив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре.

Advertisement

Для того, щоб провести збільшений пакет допомоги через парламент, уряд лівоцентристської меншості Стьоре потребуватиме підтримки опозиції, яка значною мірою підтримала збільшення допомоги Україні.

Зеленський подякував прем’єру Норвегії за допомогу Україні

Президент Володимир Зеленський подякував прем’єру Норвегії та всім політичним партіям Стортингу за рішення виділити додаткові $5,7 млрд на підтримку України до 2030 року.

«Вдячний Прем’єр-міністру Норвегії Йонасу Гару Стере та всім політичним партіям норвезького Стортингу за рішення про виділення додаткових 5,7 мільярда доларів США на підтримку України до 2030 року.

Advertisement

Ця непохитна підтримка допоможе Україні захистити життя, відстояти свободу та зміцнити нашу стійкість», - розповів Зеленський.

Він зазначив, що «разом ми не лише наближаємося до довготривалого миру, а й посилюємо безпеку всього Європейського континенту».