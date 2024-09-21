Протягом минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 217 бойових зіткнень.

Найбільше ворожих атак відбулося на Курахівському та Покровському напрямках.

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Про це йдеться у зведенні Генерального штабу станом на 8:00.

Найбільше ворожих атак на Курахівському та Покровському напрямках

Сили оборони відбили ворожі атаки у районах населених пунктів Цукурине, Желанне Перше, Георгіївка, Гірник, Дальнє, Олександрівка, Катеринівка та Костянтинівка на Курахівському напрямку.

Окупанти 58 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

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Найбільш активно ворог діяв біля Георгіївки. На цій ділянці противник провів за добу 21 штурм.

На Покровському напрямку українські воїни відбили 36 ворожих штурмів різної інтенсивності в районах населених пунктів Зелене Поле, Маринівка, Красний Яр, Воздвиженка, Новоторецьк, Миролюбівка, Гродівка, Червоне, Селидове та Новогродівка.

За підтримки авіації ворог дев’ять разів намагався прорвати оборону в районах Часового Яру, Калинівки, Іванівського та Білої Гори на Краматорському напрямку.

Неподалік населених пунктів Дачне, Торецьк та Щербинівка на Торецькому напрямку росіяни здійснили дев’ять атак.

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На Лиманському напрямку наші оборонці відбили десять атак загарбників. Основні зусилля ворог направляв у бік Невського, де провів ще вісім атак.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили ворожий штурм поблизу Виїмки.

За підтримки авіації агресор 18 разів атакував українські позиції на Времівському напрямку.

На Оріхівському напрямку відбулось шість бойових зіткнень неподалік Малої Токмачки, Лобкового та Новоданилівки.

Безуспішні були три атаки окупантів на Придніпровському напрямку.

На Харківському напрямку відбулося три ворожих атаки в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку окупанти атакували 19 разів. Наші захисники зупинили усі штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Синьківка, Стельмахівка, Кругляківка та Лозова.

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Росіяни скинули понад 100 КАБів

Протягом п’ятниці 20 вересня противник завдав п’ять ракетних ударів по позиціях українських підрозділів та населених пунктах.

Ворог застосував шість ракет та здійснив 73 авіаційних удари, задіявши 108 КАБів.

Ще 25 КАБів окупанти скинули на свою ж Курську область.