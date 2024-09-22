Кількість зруйнованих об'єктів культурної спадщини в Україні тільки за серпень зросла на 51 одиницю і наразі ця цифра складає 1147 пошкоджених культурних об'єктів. З них національного значення – 120, місцевого – 944, щойно виявлених – 83.

Про це доповіли на офіційному сайті Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

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Тоді як всі можновладці, зокрема, президент України, наголошує на важливості збереження культурної спадщини, в столиці України одна за одною знищуються пам'ятки архітектури.

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17 вересня невідомі почали розбирати фасад історичної будівлі 1901 року в центрі столиці за яку активісти боролися майже 10 років.

Йдеться про будинок «Лук'янівської поліцейської дільниці» авторства відомого архітектора Іполіта Ніколаєва на вулиці Січових Стрільців, 91, площею 1386 кв. м.

Більше по темі Київ очолив рейтинг міст із найбільш забрудненим повітрям Концентрація забруднювальних часток у місті у 18,3 раза перевищує встановлену норму.

Демонтаж Лукянівської поліцейської дільниці Фото: Олена Терещенко

Будівля має цікаву особливість: з боку вулиці Січових Стрільців у неї два поверхи, а з боку Дмитрівської – три. Попри викликану активістами поліцію та подану заяву про правопорушення в будівлі таки знесли дах, якраз в період осінніх дощів та зими, що прирікає пам'ятку архітектури на неминуче руйнування.

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Тут слід нагадати про нещодавнє знесення під нуль важкою технікою історичного будинку Зеленських, чи садиби Малініна, яка була побудована у 1890 році з дерева та обкладена цеглою на замовлення купця Василя Малініна.

Садиба Зеленських Коллаж: Марічка Паламарчук

Відомою садиба стала завдяки тому, що в період з 1911 по 1915 роки тут проживала сім’я заможних міщан Зеленських. Це одна з найстаріших будівель на вулиці Кониського та остання дерев’яна будівля вулиці. Входить до “Списку історичних будинків, які потребують додаткового захисту”, але захисний статус вона не отримала і була варварськи знищенна, символічно в день народження мера Києва Володимира Кличко.

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Як виявилося, унікальна будівля заважала побудувати житловий комплекс під назвою «Тургеневъ».

Не менш трагічна доля у будинку Квітів, якій вже рік стоїть напівзруйнованим, а активісти судяться з забудовником, бо влада на це не хоче звертати увагу, як і на черговий підпал садиби Мурашко, плачевну історію Будинку з комахами, лісопильню Сніжка 1902 року, чергову атаку на Протасів яр.

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Процес зупинення активістами руйнації Лісопильні Сніжка Фото: Дмитро Перов

Цей список можна довго продовжувати.

За підрахунками активістів у Києві близько 3000 пам'яток архітектури історичного надбання і тільки 1000 офіційно визнані. Тобто майже 2000 будівель історичного значення є абсолютно не захищеними та можуть бути знищені в будь-який час.

Зверніть увагу, що багато будинків у Києві закриті банерами з гарними картинками фасадів, за якими захована занедбана історична будівля, яка розвалюється, або не раз підпалена або її розбирають нові забудовники, чого поки ми не бачимо. Ситуація дуже плачевна.

Складається враження, що збереження історичного обличчя Києва важливе тільки для активістів, які роками кричать, оббивають суди, пишуть петиції, виходять на нічні чергування, борються з важкою технікою і все марно.

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Київські активісти на черговій акції протесту проти руйнації Києва. Фото: Дмитро Перов

Наша влада вголос наголошує про європейські цінності, але поводить себе по-варварськи, знищуючи нашу історію. Адже в Європі максимально збережені усі історичні пам'ятки, у нас же навпаки.

З такими темпами наші нащадки та гості столиці вже в найближчому майбутньому можуть розглядати історичний Київ лише на світлинах у фотоальбомах.