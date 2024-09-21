Зранку росіяни вдарили по Бериславу на Херсонщині.
Атакували безпілотниками.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
Наслідки удару по Бериславу
За даним обласної влади, зафіксовано близько 5 скидів вибухівки з дронів.
Внаслідок вибуху пошкоджені приміщення гуманітарного штабу та соціальної пральні.
Інформація про постраждалих не надходила.
Окупанти вбили 2 жителів Херсонщини за добу
Внаслідок російських обстрілів минулої доби в області загинуло 2 людей.
Ще 7 були поранені.
Під ворожим вогнем опинилися, зокрема, Антонівка, Дудчани, Олександрівка, Садове, Томина Балка, Кізомис, Дар'ївка, Томарине та Херсон.
Російські військові поцілили по житлових кварталах.
Пошкодили багатоповерхівку та два десятки приватних будинків.
Також зачепило автобус, сільгосптехніку та приватні автомобілі.