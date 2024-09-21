План перемоги України, який президент Володимир Зеленський представить Джо Байдену наступного тижня, передбачає запрошення України до НАТО та гарантії щодо постійних поставок сучасної зброї.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

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Bloomberg розкрив зміст плану перемоги Зеленського

Очікується, що Володимир Зеленський представить український план президенту США Джо Байдену під час їхньої зустрічі у Вашингтоні 26 вересня.

За даними видання, крім запрошення до НАТО та зброї, план Зеленського передбачає чіткий шлях до членства України в Європейському Союзі та інші економічні й безпекові домовленості.

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Bloomberg пише, що Київ занепокоєний тим, що припинення вогню без зазначених гарантій дасть Росії можливість знову завдати удару після переозброєння.

План перемоги

Київ готує План перемоги України. Його деталі поки що не розкривають.

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За словами Володимира Зеленського, цей План розрахований на «швидкі рішення» партнерів.

«Весь план розрахований на швидкі рішення наших партнерів, на рішення, які мають бути з жовтня до грудня. І не затягувати ці процеси ми так дуже б хотіли. Тоді ми вважаємо, що план спрацює», - сказав президент України на пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн 20 вересня.

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Глава держави зазначив, що не хоче оприлюднювати пункти плану раніше, ніж обговорить його з американським президентом Джо Байденом.

Адже більшість пунктів цієї ініціативи залежить від глави Білого дому.

Раніше президент анонсував, що план планують представити у США - чинному лідеру Джо Байдену та обом кандидатам на посаду президента Дональду Трампу та Камалі Гарріс.