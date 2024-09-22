Цієї ночі росіяни запустили по Україні 80 ударних дронів.

Наша ППО збила 71 з них.

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Ще шість безпілотників були локаційно втрачені внаслідок протидії РЕБ.

Про це повідомили в Повітряних силах.

Сили ППО збили 71 «шахед»

Окупанти запускали «шахеди» з російської території - Єйська та Курська.

Крім того, противник вдарив двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з тимчасово окупованої території Луганської області.

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Протиповітряна оборона працювала в десяти областях України.

РФ атакувала енергетичну інфраструктуру на Полтавщині

На Полтавщині внаслідок атаки безпілотників пошкоджена енергетична інфраструктура.

Про це повідомив керівник ОВА Філіп Пронін.

Внаслідок обстрілу без світла залишились 56 побутових та 30 юридичних споживачів.

Більше по темі Президентка Європейської комісії прибула з візитом до Києва Метою візиту вона назвала обговорення підтримки України з боку Європи.

«Профільні фахівці вже працюють над відновленням електропостачання людям», - написав Пронін.

За його словами, ніхто не постраждав.

У Хмельницькому пошкоджена житлова будівля

У небі над Хмельниччиною українські воїни збили 8 ударних дронів росіян.

Про це повідомила обласна влада.

У Хмельницькому пошкоджено житлову будівлю.

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«За інформацією на цю годину, жертв серед цивільного населення немає. На місці події працюють фахівці усіх екстрених служб. Розмір завданих збитків встановлюються», - зазначив очільник ОВА Сергій Тюрін.

На Київщині працювала ППО

На Київщині тривога тривала майже 8 годин.

За даними обласної влади, є збиті цілі.

Постраждалих немає.

«Влучання в об’єкти критичної та житлової інфраструктури відсутні», - зазначив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

У двох районах області внаслідок падіння уламків горіли трава та лісова підстилка. Пожежі ліквідовані.

В одному приватному будинку пошкоджено двері, вікна, сонячні батареї та паркан.