Пункт пропуску «Устилуг-Зосин» на польському кордоні тимчасово не працює.
Про це попередили в Державній прикордонній службі.
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Наразі громадяни не можуть перетнути кордон через «Устилуг-Зосин». Також не здійснюється пропуск транспортних засобів.
Чому не працює пункт пропуску «Устилуг-Зосин»
Як пояснили в ДПСУ, прикордонники наразі не можуть пропускати громадян та транспортні засоби через цей пункт пропуску через збій у базі даних.
«Прикордонна варта Республіки Польща вночі повідомила про несправність в роботі бази даних. У зв’язку з цим оформлення та пропуск не здійснюється», - зазначили у відомстві.
Коли відновлять рух через «Устилуг-Зосин» наразі не повідомляється.
Зараз вживаються заходи для усунення несправності.
Людей та перевізників просять, за можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.