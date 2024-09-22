Пункт пропуску «Устилуг-Зосин» на польському кордоні тимчасово не працює.

Про це попередили в Державній прикордонній службі.

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Наразі громадяни не можуть перетнути кордон через «Устилуг-Зосин». Також не здійснюється пропуск транспортних засобів.

Чому не працює пункт пропуску «Устилуг-Зосин»

Як пояснили в ДПСУ, прикордонники наразі не можуть пропускати громадян та транспортні засоби через цей пункт пропуску через збій у базі даних.

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«Прикордонна варта Республіки Польща вночі повідомила про несправність в роботі бази даних. У зв’язку з цим оформлення та пропуск не здійснюється», - зазначили у відомстві.

Коли відновлять рух через «Устилуг-Зосин» наразі не повідомляється.