Пункт пропуску «Устилуг-Зосин» на польському кордоні тимчасово не працює. 

Про це попередили в Державній прикордонній службі. 

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Наразі громадяни не можуть перетнути кордон через «Устилуг-Зосин». Також не здійснюється пропуск транспортних засобів. 

Чому не працює пункт пропуску «Устилуг-Зосин»

Як пояснили в ДПСУ, прикордонники наразі не можуть пропускати громадян та транспортні засоби через цей пункт пропуску через збій у базі даних. 

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«Прикордонна варта Республіки Польща вночі повідомила про несправність в роботі бази даних. У зв’язку з цим оформлення та пропуск не здійснюється», - зазначили у відомстві. 

Коли відновлять рух через «Устилуг-Зосин» наразі не повідомляється. 

Зараз вживаються заходи для усунення несправності.

Людей та перевізників просять, за можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.

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