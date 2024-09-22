Російська влада заарештувала командира штурмового загону 110-ї мотострілецької бригади Володимира Новікова, відомого під псевдонімом «Бєлий», який воював на сході України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Арешт командира штурмового загону у РФ

Аналітики звернули увагу на повідомлення акторки Яни Поплавської, численних військових блогерів (в тому числі прихильників заарештованого колишнього російського офіцера Ігоря Гіркіна) та російського неонаціоналістичного видання «Царьград» ще від 13 вересня, які повідомили про арешт Новікова.

Advertisement

Поплавська також опублікувала звернення до міністра оборони РФ Андрія Бєлоусова з проханням повернути Новікова на фронт. Вона зазначила, що той відіграв ключову роль у захопленні росіянами Авдіївки та Красногорівки.

Причини арешту російського командира, який воював в Україні

За словами Поплавської і російського воєнкора, який стверджує, що працював разом з Новіковим, той був заарештований після спроби зупинити чеченців, які постачали наркотики своїм військовослужбовцям.

Більше по темі Росія відновлює морський експорт нафтопродуктів Темпи переробки нафтопродуктів відновилися після атак на російські нафтопереробні заводи.

Поплавська заявила, що чеченці подали неправдиву скаргу на Новікова для помсти.

А пов'язаний з Новіковим воєнкор припустив, що російське військове командування могло не схвалити зусилля Новікова з навчання російських військовослужбовців нейтралізації загроз українських безпілотників.

Advertisement

Воєнкор додав, Новіков розробив систему протидії безпілотникам під назвою «захоплення малого неба» з метою підготовки російських фахівців з протидії безпілотникам, і що ця ініціатива суперечить штабному протоколу.

Російські офіційні особи публічно не визнали арешт Новікова, а Бєлоусов досі не відповів на жодні звернення.

«Царьград» пов'язав арешт Новікова з нещодавньою загибеллю відомих російських блогерів та операторів безпілотників 87-го окремого стрілецького полку 1-ї Слов'янської мотострілецької бригади Дмитра Лисаковського (на псевдо «Гудвіл») та підполковника Сергія Грицая («Ернест»).

Advertisement

«Царьград» припустив, що ці смерті та арешт Новікова можуть бути пов'язані. Оскільки Лисаковський і Грицай також висловлювали занепокоєння щодо вживання наркотиків у бою.

Ці два випадки, однак, можуть бути пов'язані з тим, що російське військове командування дедалі більше намагається залучити більшу кількість піхоти, щоб утримати ініціативу на напрямках Покровська і Донецька.

Російські джерела зазначають, що військове командування пізніше розформувало загін безпілотників Лисаковського і Грицая.

Російський військовий блогер і колишній інструктор «Штурм-Z» стверджує, що російське військове командування все частіше почало використовувати військовослужбовців 1-ї Слов'янської мотострілецької бригади в штурмових діях, і що керівництво 51-ї ОМСБр керується гаслом: «Нам не потрібні розумні люди, ми й так самі розумні. Нам потрібні штурми та м'ясо».

Advertisement

«Зусилля Новікова з навчання бійців протидії безпілотникам могли суперечити планам російського військового командування щодо використання цих підрозділів як суто «одноразових» штурмових піхотинців. Раніше в ISW спостерігали, як російське вище військове командування звільняло та ув'язнювало деяких популярних і ефективних військових командирів, які висловлювали занепокоєння щодо темпів російських операцій і постійних проблем, пов'язаних з російською кампанією в Україні», - вважають в ISW.