Україна веде переговори з партнерами про отримання шведських винищувачів Gripen та європейських Eurofighter.
Про це сказав міністр оборони Рустем Умєров в ефірі телемарафону.
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За його словами, минулого року Київ зосередився на тренуванні та розбудові інфраструктури.
Цього року фокус змістився на те як збільшити кількість винищувачів настільки, щоб мати перевагу над ворогом у повітрі.
Україна веде переговори щодо Gripen і Eurofighter
Рустем Умєров розповів, що Росія використовує до 300 літаків та до 300 гелікоптерів.
«Тому ми пояснюємо своїм партнерам, скільки бригад або крил нам потрібно. У цьому плані ми їм також пояснюємо, обґрунтовуємо, які платформи нам потрібні», - сказав міністр.
Урядовець зазначив, що для переваги у небі Україні потрібно більше літаків.
Наразі йдуть консультації щодо винищувачів Gripen і Eurofighter.
«Зараз ми маємо від партнерів те, що вони дають коммітмент (домовленість або обіцянка - ред.) по F-16, коммітмент дають по «Miragе-ам», коммітменти або консультації йдуть по «Gripen-ам», консультації йдуть по «Eurofighter-ам». Тобто, це дуже гарний список платформ», - сказав Умєров.
Рустем Умєров очікує, що скоро будуть результати цих переговорів, про які можна буде анонсувати.