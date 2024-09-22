Україна веде переговори з партнерами про отримання шведських винищувачів Gripen та європейських Eurofighter.

Про це сказав міністр оборони Рустем Умєров в ефірі телемарафону.

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За його словами, минулого року Київ зосередився на тренуванні та розбудові інфраструктури.

Цього року фокус змістився на те як збільшити кількість винищувачів настільки, щоб мати перевагу над ворогом у повітрі.

Україна веде переговори щодо Gripen і Eurofighter

Рустем Умєров розповів, що Росія використовує до 300 літаків та до 300 гелікоптерів.

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«Тому ми пояснюємо своїм партнерам, скільки бригад або крил нам потрібно. У цьому плані ми їм також пояснюємо, обґрунтовуємо, які платформи нам потрібні», - сказав міністр.

Урядовець зазначив, що для переваги у небі Україні потрібно більше літаків.

Наразі йдуть консультації щодо винищувачів Gripen і Eurofighter.

«Зараз ми маємо від партнерів те, що вони дають коммітмент (домовленість або обіцянка - ред.) по F-16, коммітмент дають по «Miragе-ам», коммітменти або консультації йдуть по «Gripen-ам», консультації йдуть по «Eurofighter-ам». Тобто, це дуже гарний список платформ», - сказав Умєров.

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Рустем Умєров очікує, що скоро будуть результати цих переговорів, про які можна буде анонсувати.