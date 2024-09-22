Російські війська атакують жителів Херсона та району з дронів.

Від ранку вже постраждало троє людей. 

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Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко. 

Росіяни скидають вибухівки з дронів на цивільних 

Близько восьмої ранку російські окупанти з БпЛА атакували середмістя Херсона.

Постраждав 51- річний чоловік. Його госпіталізували з травмами, контузією та пораненнями. 

Згодом міська влада повідомила ще про одного потерпілого. 

«Ушпиталено 86-річного чоловіка, який отримав поранення у Дніпровському районі міста пів години тому внаслідок скиду росіянами вибухівки з дрона», - написав Роман Мрочко о дев'ятій ранку. 

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Також до медиків звернулась 53-річна жінка. 

Близько 12.00 вона потрапила під атаку ворожого безпілотника у передмісті.

У потерпілої мінно-вибухова травма та уламкове поранення. 

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За ніч війська РФ 25 разів атакували село Томина Балка

Протягом ночі війська агресора 25 разів обстріляли село Томина Балка.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін. 

Окупанти цілилися по самому населеному пункту та його околицях. 

Фото: Олександр Прокудін, Telegram.
Фото: Олександр Прокудін, Telegram.

У результаті обстрілів у селі дуже пошкоджені кілька житлових будинків. 

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