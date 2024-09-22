Російські війська атакують жителів Херсона та району з дронів.

Від ранку вже постраждало троє людей.

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Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Росіяни скидають вибухівки з дронів на цивільних

Близько восьмої ранку російські окупанти з БпЛА атакували середмістя Херсона.

Постраждав 51- річний чоловік. Його госпіталізували з травмами, контузією та пораненнями.

Згодом міська влада повідомила ще про одного потерпілого.

«Ушпиталено 86-річного чоловіка, який отримав поранення у Дніпровському районі міста пів години тому внаслідок скиду росіянами вибухівки з дрона», - написав Роман Мрочко о дев'ятій ранку.

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Також до медиків звернулась 53-річна жінка.

Близько 12.00 вона потрапила під атаку ворожого безпілотника у передмісті.

У потерпілої мінно-вибухова травма та уламкове поранення.

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Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Окупанти цілилися по самому населеному пункту та його околицях.