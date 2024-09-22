Лідери країн Чотиристороннього діалогу з питань безпеки (Quad) -  Австралія, Індія, Японія та США - застерегли РФ від ядерних залякувань і закликали до миру в Україні.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Білого дому. 

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США та ще три країни застерегли Росію від ядерних погроз

Лідери Quad виступають за дотримання міжнародного права, а також наголошують на повазі до територіальної цілісності та суверенітету усіх держав. 

«Ми висловлюємо нашу глибоку стурбованість війною, яка триває в Україні, включаючи жахливі й трагічні гуманітарні наслідки. Кожен з нас відвідав Україну з початку війни та бачив це на власні очі; ми підтверджуємо необхідність всеосяжного, справедливого і тривалого миру згідно з міжнародним правом, відповідно до цілей і принципів Статуту ООН, включаючи повагу до суверенітету і територіальної цілісності», - йдеться у спільній заяві.

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Україна попередила Іран про «руйнівні наслідки» у разі передачі РФ балістичних ракет.

США, Австралія, Індія та Японія заявили про неприйнятність застосування або погроз використання ядерної зброї Росією.

«У контексті цієї війни ми поділяємо думку про неприйнятність застосування або загрози застосування ядерної зброї. Ми підкреслюємо важливість дотримання міжнародного права і, відповідно до Статуту ООН, повторюємо, що всі держави повинні утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності, суверенітету або політичної незалежності будь-якої держави», - йдеться у повідомленні.

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РФ готує удари по українських ядерних об’єктах, - МЗС

Напередодні у Міністерстві закордонних справ України попередили, що Росія готує удари по українських обʼєктах ядерної енергетики напередодні зими. 

Йдеться, зокрема, про відкриті розподільчі пристрої атомних станцій та підстанції передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики.

«Ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Відповідну інформацію українські спецслужби вже передали партнерам», - наголосив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. 

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