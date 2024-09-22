У Росії під час випробувань вибухнула міжконтинентальна балістична ракета РС-28 «Сармат».

Про це написав OSINT-аналітик MeNMyRC1 у соцмережі.

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Свої висновки він робить на основі супутникових знімків, а також даних про польоти американських літаків-розвідників.

Випробування російської ракети «Сармат»

Росія проводила випробування міжконтинентальної балістичної ракети на космодромі «Плесецк» в Архангельській області.

Супутники зафіксували велику вирву та сліди пожежі на одному зі стартових майданчиків. Це може свідчити про спробу випробувати «Сармат».

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«Випробування РС-28 «Сармат» закінчилося повним провалом. Ракета здетонувала в шахті, залишивши величезний кратер і знищивши полігон. «Сармат» - це ракета на рідкому паливі, тому ця аварія могла статися окремо від фактичного запуску», - йдеться у повідомленні.

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OSINT-аналітик нагадав, що це принаймні четверте невдале випробування ракети «Сармат».

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РС-28 «Сармат»: що відомо про ракету

РС-28 «Сармат» - це російський стратегічний ракетний комплекс п'ятого покоління шахтного базування, з важкою багатоступінчастою рідинною міжконтинентальною балістичною ракетою.

РС-28 «Сармат» є продовженням розвитку комплексу четвертого покоління Р-36М «Воєвода» і відрізняється від нього масованими засобами захисту від ПРО, а також високоточними гіперзвуковими маневруючими бойовими блоками.