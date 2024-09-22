У Житомирі на річці Тетерів перекинувся човен з людьми.

Внаслідок нещасного випадку потонуло дві людини.

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Ще одну жінку вдалося врятувати.

Про це повідомили в ДСНС.

У Житомирі перекинувся човен з людьми: деталі

Загалом у човні було семеро людей.

За попередньою інформацією, одну із жінок врятували місцеві жителі, які перебували на березі річки. Її госпіталізували.

У воді водолази виявили тіло ще однією жінки на відстані близько 250 метрів від берега.

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Наразі тривають пошуки ще однієї загиблої.

Чотирьом потерпілим медична допомога не знадобилась.

Трагедія сталася за територією пляжу у районі Гідропарку. Про це Суспільному розповіла пресофіцерка Головного управління ДСНС в Житомирській області Ірина Романюк.

За її словами, інформація про нещасний випадок на воді надійшла до служби порятунку «101» у неділю о 12:30.