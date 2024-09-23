Він сказав, що цього тижня представить свій план не лише президенту США Джо Байдену, а й кандидатам у президенти від Демократичної та Республіканської партій на листопадових виборах Камалі Гарріс і Дональду Трампу відповідно.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що «План перемоги» України буде на столі для всіх партнерів».

Зеленський пояснив, що розпочинає поїздку до штату Пенсільванія перед візитом до Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, а потім проведе зустрічі з Байденом та іншими високопосадовцями у Вашингтоні.

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Однак згідно з оприлюдненими даними, український президент у понеділок відвідає завод із виробництва боєприпасів у Пенсільванії.

Зеленський сказав, що найближчі тижні вирішать, чим закінчаться більш ніж 30-місячні бойові дії, внаслідок яких загинули тисячі людей.

Більше по темі Президент України почав візит до США з відвідин заводу в Пенсільванії Завод нарощуватиме масштаби виробництва, а співпраця між Пенсильванією та Запоріжжям посилиться.

«Саме зараз визначається, що буде спадщиною чинного покоління державних лідерів – тих, хто у найвищих кабінетах», – сказав він.

«Саме цієї осені вирішується, що буде далі в цій війні», – наголосив Президент України.

Перед візитом до США Зеленський чітко заявив, що розчарований тим, що Сполучені Штати та Велика Британія не дали Україні дозволу на використання далекобійної зброї глибоко в Росії, але зазначив, що обидві країни на той момент зробили кроки до скасування цієї обмежувальної політики.

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У недільному вечірньому інтерв’ю CNN із конгресменом і колишнім морським піхотинцем і членом підкомітету Палати представників із національної безпеки Джейком Окінклоссом він сказав, що США необхідно «розв’язати Україну, щоб виграти цю війну».

На питання про те, чому, на його думку, адміністрація Байдена відклала це рішення, Окінклосс відповів: «Недоречні побоювання ескалації».

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Своєю чергою Байден сказав, що перегляне таку політику після того, як отримає більше ясності щодо загального плану Києва.

«У нас були деякі рішення в історії наших відносин із Байденом, дуже цікаві та складні діалоги», – сказав Зеленський раніше цього тижня та додав: «Пізніше він змінив свою думку».

Минулого тижня радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Байден збирається «поставити Україну в найкраще можливе становище для перемоги».

Гарріс зазначила, що продовжить політику Байдена щодо України, тоді як Трамп неодноразово заявляв, що планує «покласти край» війні, не повідомляючи подробиць про те, які поступки із боку Росії чи України це передбачатиме.

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Кандидат Трампа у віцепрезиденти Джей Ді Венс заявив, що Україна повинна бути готова відмовитися від території заради досягнення миру.

«Його меседж, здається, полягає в тому, що Україна має пожертвувати», – сказав Зеленський і пояснив: «Це повертає нас до питання вартості та того, хто її складає. Ідея про те, що світ повинен закінчити цю війну коштом України, є неприйнятною».

Зеленський повідомив, що Київ планує проводити зустрічі всю осінь і що «весь план» буде готовий до «початку листопада», а його план передбачає «швидкі та конкретні кроки наших стратегічних партнерів».

Новий єврокомісар з оборони закликає до «обов'язкових запасів»

Перший із потенційних єврокомісарів з питань оборони, колишній прем’єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс заявив, що 27 членів блоку повинні мати «мінімальний рівень» боєприпасів та іншої зброї, щоб Європа була краще підготовлена ​​до будь-якого вторгнення з боку Росії в майбутньому. Він назвав зростання потреби у зброї у європейських країнах «найбільшою проблемою» для оборонної промисловості Європи.

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Європейський Союз досі не має свого міністра оборони. Про необхідність його призначення говорила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше цього місяця.

«Він працюватиме над розвитком Європейського оборонного союзу та збільшенням наших інвестицій у оборонний потенціал», – сказала фон дер Ляєн. Вона пояснила, що головна його роль полягатиме в кращому визначенні та управлінні запланованим бюджетом Європейської програми оборонної промисловості на 1,5 млрд євро для оборонних підрядників ЄС.

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Кубілюса спочатку має затвердити Брюссель на посаду, яка також буде контролювати космічні ініціативи ЄС.

«Чому у нас немає якихось критеріїв, які стосуються військової безпеки, щоб зберігати певну кількість артилерійських снарядів?» – запитав Кубілюс у Financial Times.

«Це створює додаткову цінність для безпеки держав-членів, але, крім того, і постійний попит на продукцію, що є наразі найбільшою проблемою для оборонної промисловості. ЄС бракує стабільних довгострокових замовлень на виробництво. Демократичні європейці мають бути максимально об’єднаними», – наголосив він.

Тривають бої на південному та східному фронтах, певні ділянки території по декілька разів переходять то під контроль ЗСУ, то під контроль армії РФ

Поки вторгнення в Курську область Росії продовжує регулярно потрапляти до заголовків газет, Збройні сили України (ЗСУ) і армія РФ продовжують щодня обмінюватися ділянками теритоії вздовж лінії фронту в Донецькій, Луганській і Харківській областях.

У неділю Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що на вихідних війська ЗСУ відбили деякі позиції неподалік траси Куп’янськ-Сватове-Кремінна, повернувши собі територію на північний захід від Сватового. Геолокаційні кадри, оприлюднені минулими вихідними, свідчать про те, що ЗСУ нещодавно взяли під контроль вітрозахисні смуги на захід від Кислівки.