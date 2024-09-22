«Влучання у мкр-н Черевківка і на Словкурорт», - повідомив очільник МВА Вадим Лях.

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Через обстріл Слов'янська поранені троє людей

Снаряд поцілив по одному з домоволодінь.

З-під завалів будинку рятувальники дістали жінку.

Постраждали також дві її сусідки.

«Також дістали тілесні ушкодження двоє її сусідок 53 і 54 років. Потерпілих доставлено до лікарні для надання невідкладної допомоги», - уточнили в прокуратурі області.

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Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки.

Попередньо, окупанти вдарили «ФАБ-250» з УМПК.

За тиждень РФ запустила по Україні 900 КАБів

Протягом тижня росіяни запустили по українських містах та селах понад 900 керованих авіаційних бомб, близько 400 «шахедів» та майже 30 ракет різних типів.

Такі цифри назвав президент Володимир Зеленський.

Він вкотре закликав партнерів зняти обмеження на удари по території Росії. Глава держави пояснив, що Україні потрібно посилити свої спроможності для більшого захисту населення та безпеки.