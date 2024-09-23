53 361 адвокат наразі налічується у Реєстрі адвокатів станом на кінець серпня 2024 року, повідомив Опендатабот.

Скільки адвокатів наразі в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Реєстр поповнився на 4 370 нових адвокатів.

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Інфографіка: Опендатабот

У 2020 році зареєстрували 5 124 нових адвокати, однак у 2024 − лише 1 708.

1 773 адвокати тимчасово зупинили свою діяльність, а 8 припинили її від початку повномасштабного вторгнення.

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Частка жінок серед адвокатів становить 40%.

Де в Україні найбільше адвокатів

9 127 адвокатів зареєстровано у Київській області, тобто 17% від загальної кількості, а в Києві − 5 682 або 10,6%.

На Дніпропетровщині їх 4 016, на Одещині − 3 992, а на Донеччині − 3 932.

Інфографіка: Опендатабот

Найбільше нових адвокатських ліцензій від початку повномасштабної війни видали у Закарпатській, Вінницькій, Одеській і Рівненській областях.

Опендатабот зауважив, що місце видачі ліцензії та фактичне місце роботи адвоката може відрізнятись.