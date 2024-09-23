Росія обмежує міжнародне судноплавство, бажаючи заволодіти Азовським морем та Керченською протокою.

Зокрема, РФ незаконно побудувала надзвичайно низький міст через Керченську протоку через який не можуть проходити деякі судна, цитує Укрінформ заяву посла МЗС України Антон Кориневич у суді в Гаазі.

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Міст через Керченську протоку є незаконним - подробиці

Як зазначив Кориневич, через міст деякі з основних класів суден, які використовують у міжнародній торгівлі, більше не можуть проходити через протоку. Тож міст є незаконним, і його необхідно демонтувати.

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"Росія хоче, щоб ці води розглядалися як частина її імперії 21-го століття. І хоча ви почуєте, як російські експерти кажуть, що Азовське море схоже на озеро чи річку, Україна рішуче відкидає ці заяви, і цей Трибунал теж має їх відкинути.

Азовське море - не озеро і не дельта невеликої річки. Це понад 37 тис. квадратних кілометрів напівзамкнутого моря”, - наголосив він.

Більше по темі МЗС України засудило пропозицію Сікорського щодо статусу окупованого Криму Україна наразі запрошує всіх, хто поважає Статут ООН і міжнародне право, долучитися до впровадження Формули миру.

За його словами, прохід через Керченську протоку має бути повернутий до стану, який існував до встановлення цієї незаконної перешкоди судноплавству.

"Російська Федерація незаконно побудувала постійну перешкоду для проходу через цей життєво важливий морський шлях - надзвичайно низький міст...Ці судна перевозили українську сталь, зерно та інші продукти харчування до решти світу.

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Сьогодні цей міст не тільки перешкоджає транзитному проходу, але й використовується Росією для постійного переправлення озброєння на територію Кримського півострова", - зазначив Кориневич.

Він наголосив, що Росія перешкоджала проходу через Керченську протоку та судноплавству в Азовському морі.

"Вона направила озброєних людей зі своєї прикордонної служби для перевірки понад 1600 суден, що прямують в Україну, набагато частіше, ніж судна, що прямують до Росії. Росія запровадила режим обов’язкового одностороннього проходу в Керченській протоці та встановила режим лоцманської проводки таким чином, що лише російські судна могли її уникати. Це лише одне із порушень, що стосуються свободи судноплавства", - сказав він.

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Зі свого боку, Росія заявила, що звинувачення України в міжнародному арбітражі виходять за рамки Конвенції ООН з морського права, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі.

За словами представника РФ Геннадія Кузьміна, звинувачення України є "несерйозними" і "не більш ніж ще одним прикладом систематичного зловживання міжнародною системою правосуддя".

Він також сказав, що більшість претензій України, начебто виходять за рамки Конвенції ООН з морського права.

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Слухання щодо справи про порушення Морської конвенції - що відомо

23 вересня у Гаазі розпочалися слухання за позовом України проти Росії про порушення права прибережної держави відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року.

Слухання по суті за позовом України проти Росї відбуватимуться з 23 вересня по 5 жовтня 2024 року в залі Постійної палати третейського суду, що у Палаці миру, Гаага, Нідерланди.